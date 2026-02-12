Après un mois de janvier flamboyant, Guingamp (EAG) marque le pas. Avant de recevoir une AS Saint-Étienne (ASSE), les Bretons doivent composer avec une série de contre-performances.

Début 2026, l’En Avant Guingamp (EAG) s’était imposé comme la sensation de la phase retour. Trois matchs, trois victoires, aucune encaisse, une attaque en feu et un Louis Mafouta en état de grâce. De quoi hisser l’équipe bretonne dans le top 7 et faire naître des rêves de remontée au classement. Mais depuis, la dynamique s’est brisée. Et c’est dans un contexte bien moins serein que les hommes de Sylvain Ripoll s’apprêtent à accueillir l’ASSE.

Coup d’arrêt à Montpellier et nouveau faux pas à Dunkerque

Le 30 janvier, Guingamp s’est lourdement incliné à Montpellier (3-1). Un match mal géré, où l’équipe a été dépassée dans les duels. Une semaine plus tard, les Rouge et Noir espéraient réagir à Dunkerque. Mais malgré l’exclusion d’un joueur adverse (Doucet) à la 59e minute, l’EAG n’a pas su forcer la décision et a dû se contenter d’un triste 0-0.

Deux résultats qui contrastent avec l’euphorie de janvier. L’équipe, qui affichait la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat depuis le début de l’année, n’a plus marqué depuis deux matchs et semble avoir perdu en fluidité.

Une infirmerie bien remplie à l'EAG

Autre source d’inquiétude pour Sylvain Ripoll (EAG) : les absences s’accumulent. Avant de recevoir l'ASSE, pas moins de six joueurs seront indisponibles. Trois forfaits de longue durée d’abord, au milieu de terrain : Gautier Ott, Amine Hemia et Darly N’Landu sont tous out jusqu’à la fin de saison.

À cela s’ajoutent les blessures plus récentes de deux hommes en forme : Amadou Samoura, double buteur en janvier, est touché à la cuisse et manquera plusieurs semaines. Sohaib Naïr, solide en défense centrale, est lui aussi sur le flanc à cause d’une lésion musculaire.

Heureusement pour l'EAG, Donatien Gomis fera son retour de suspension et pourrait stabiliser une ligne arrière qui a montré des signes de fébrilité à Montpellier.

Une ASSE en confiance

Ce choc contre l’ASSE, candidat affirmé à la montée, intervient au mauvais moment pour l'EAG. Les Verts viennent de battre Montpellier (1-0) et veulent lancer une belle série après l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Avec 2 points de retard sur Reims et 4 sur Troyes, les Stéphanois viendront au Roudourou avec un objectif clair : enchaîner. Pour l’EAG, il faudra puiser dans ses ressources.

Source : Ouest-France, Ligue 2 BKT