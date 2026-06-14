Yanis Begraoui à l'ASSE, le rêve qui fait mal. Troisième meilleur buteur de Primeira Liga avec 20 buts, l'attaquant franco-marocain de 24 ans connaît Ian Cathro mieux que quiconque, maîtrise la Ligue 2 et correspond exactement au profil recherché pour remplacer Lucas Stassin. Data'Scout valide. La réalité du marché, elle, refroidit.

Le successeur idéal de Stassin existe, il s'appelle Begraoui

Quand on cherche un remplaçant à Lucas Stassin, les critères s'imposent d'eux-mêmes : un buteur capable de peser sur les défenses de Ligue 2, qui sait ce que ce championnat demande physiquement et mentalement, et qui s'intègre immédiatement dans le système de Ian Cathro. Begraoui coche les trois cases.

Data'Scout l'a projeté directement dans le contexte stéphanois. Le verdict est net : indice attaquant de pressing à 70 en Ligue 2, mention "niveau pour jouer le titre". Il serait classé numéro un au poste dans l'effectif actuel de l'ASSE avec une note de 70, devant Lucas Stassin lui-même à 69. Les profils comparables dans la ligue cible : Erwan Colas (Le Mans, 72), T. Arconte (Rodez, 71), puis Begraoui, B. Touré (Annecy, 69) et Stassin (69). Autrement dit, Begraoui serait immédiatement l'un des meilleurs attaquants du championnat selon la DATA.

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Ce que disent les chiffres de sa saison

34 matchs en Primeira Liga, 86 minutes par match, 20 buts et 1 passe décisive. Les centiles Data'Scout sont éloquents. Pour contextualiser : un centile de X indique que le joueur surpasse X% des joueurs à son poste dans son championnat, par 90 minutes jouées. Begraoui explose sur la finition : buts au centile 89, buts hors penalty à 80, buts moins xG à 96. Ce dernier chiffre est particulièrement parlant : il marque largement au-dessus de ses xG, ce qui signifie qu'il est exceptionnellement efficace devant le but. Conversion but/tir à 90. Il a besoin de peu de tirs pour marquer.

Offensivement, il reçoit beaucoup de ballons (passes réceptionnées à 84), gagne ses duels offensifs à 84%, accumule les touches dans la surface (82). Les axes de progression sont identifiés : il dispute peu de duels aériens (16), en gagne encore moins (12), ne marque jamais de la tête. Il sprint peu aussi. C'est un attaquant de surface et de finition, pas un numéro 9 batailleur dans les airs.

Begraoui vs Stassin : le radar qui interpelle

La comparaison directe Data'Scout entre les deux attaquants est instructive. Begraoui domine largement sur la finition pure : buts (93 contre 76), buts moins xG (96 contre 25).

Stassin prend l'avantage sur la participation au jeu collectif : PD attendues (58 contre 10), passes réceptionnées (72 contre 50), passes dernier tiers (62 contre 32), courses progressives (43 contre 21), dribbles réussis (47 contre 40). Begraoui est un finisseur d'élite. Stassin était un attaquant complet qui participait au pressing et à la construction. Deux profils différents, deux apports différents. Cathro devra adapter son animation offensive s'il récupère Begraoui. Ce serait un problème de luxe.

Le lien Cathro, un accélérateur potentiel

C'est là que le dossier devient intéressant. Begraoui a passé deux ans sous les ordres de Ian Cathro à Estoril. C'est Cathro qui lui a fixé l'objectif des 20 buts en début de saison, lui a dit qu'il y croyait quand personne d'autre n'y croyait. Begraoui a atteint cet objectif. Le lien humain est fort, la confiance mutuelle est construite. Quand Begraoui dit en interview chez Poteau-Carrés «il faut le demander à lui» en esquivant la question sur un transfert à Sainté, il préfère ne pas répondre.

Pourquoi c'est quasiment impossible

Voilà où le rêve se heurte au mur. Begraoui est sous contrat à Estoril jusqu'en 2028. Sa valeur marchande Transfermarkt est à 9 millions d'euros. En réalité, après une saison à 20 buts en première division portugaise, le montant réel sera supérieur. Il faudra probablement s'approcher des 12 à 15 millions pour espérer convaincre le club portugais de lâcher son meilleur joueur. Pour un club de Ligue 2, même un club historique comme l'ASSE, c'est une somme vertigineuse. L'ASSE en a les moyens.

De plus, la concurrence sera rude. Un attaquant de 24 ans, 20 buts en D1, franco-marocain donc sans quota joueurs étrangers en Ligue 1, les clubs de première division française vont probablement se positionner. Attirer Begraoui en Ligue 2 relèverait presque du miracle, même avec l'argument Cathro dans la balance.

Le verdict : la recrue parfaite sur le papier

Begraoui est exactement ce dont l'ASSE a besoin. Le profil idéal pour remplacer Stassin, l'homme qu'Ian Cathro a révélé, un attaquant qui connaît la Ligue 2 et qui arrive en pleine confiance après sa meilleure saison en carrière. Data'Scout le projette numéro un au poste à Saint-Étienne. Mais le prix du rêve, probablement au-delà de 10 millions, et la concurrence des clubs de l'élite française rendent ce dossier extrêmement difficile à boucler. Si l'ASSE y arrive, ce serait le coup de mercato de l'été. Rien ne dit pour l'heure que l'ASSE souhaite se pencher sur ce dossier délicat mais attirant.