Ian Cathro arrive à Sainté avec une réputation soigneusement construite au Portugal. Mais les données Data'Scout racontent une histoire plus nuancée que les discours, et soulèvent des questions que les supporters verts ont le droit de poser.

Estoril : deux saisons, deux visages différents

Avant de juger Cathro, il faut comprendre comment il a transformé Estoril. Et la lecture Data'Scout sur trois saisons est éclairante. En 2023-2024, avant son arrivée, le club portugais affichait un profil sans signature forte : possession à 53, verticalité à 59, pressing à 31. Une équipe quelconque dans un championnat ordinaire.

Sa première saison pleine (2024-2025) marque un premier tournant. L'endurance explose à 72, l'intensité monte à 59, le jeu aérien s'intensifie à 56. L'empreinte Cathro commence à se lire dans les chiffres. Les joueurs courent plus, duellent plus, tiennent mieux physiquement. Le pressing reste timide à 19, mais le groupe prend forme.

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La deuxième saison (2025-2026) est celle de la mutation profonde. La possession monte à 63, la résistance au pressing à 60, l'agressivité à 67, le bloc bas à 69, l'imperméabilité à 66. En deux ans, Cathro a construit une équipe qui conserve davantage le ballon, qui défend souvent bas plutôt qu'en pressing haut, et qui a gagné en solidité défensive. Le pressing chute à 22. Pragmatisme assumé ou contrainte subie ? La question mérite d'être posée.

L'ASSE et Estoril : deux ADN opposés ?

C'est ici que le radar à trois clubs devient vraiment parlant pour les supporters stéphanois. L'ASSE de Horneland et Montanier cette saison affichait en Ligue 2 : possession à 100, résistance au pressing à 96, pressing à 81, agressivité à 83, intensité à 72. Une équipe dominatrice, qui pressait haut, qui courait énormément, qui écrasait le ballon.

Estoril sous Cathro sur la même période : possession à 63, pressing à 22, intensité à 42, bloc bas à 69. Les deux profils sont aux antipodes sur des critères fondamentaux. Le pressing de l'ASSE était à 81, celui d'Estoril à 22. L'intensité stéphanoise à 72, celle d'Estoril à 42.

Cathro n'est pas Horneland. Ni Montanier. Ce qu'il va installer à Sainté, c'est un football théoriquement plus posé, plus patient, moins frénétique. Sur le papier en tout cas. Pour des joueurs conditionnés depuis deux ans à un pressing ultraintense, la transition sera réelle et probablement inconfortable au départ.

Ce qui va changer concrètement pour les Verts

Premier changement visible : l'utilisation du ballon. L'ASSE de Horneland jouait vite et vertical. Cathro, lui, construit depuis l'arrière. Anecdote révélatrice : Estoril était l'une des équipes les plus grandes physiquement de la Liga Portugal, et pourtant l'une de celles qui centrait le moins et utilisait le moins le jeu aérien. La construction au sol est une obsession chez lui.

Deuxième changement : le pressing. Sous Horneland, l'ASSE pressait à 81 de centile. Estoril sous Cathro pressait à 22. L'écart est colossal. Cathro n'est pas un adepte du pressing systématique. Il préfère un bloc organisé, des récupérations à mi-hauteur, des transitions propres. Pour les Verts, cela signifie moins d'efforts défensifs aléatoires mais plus d'exigences dans la construction et la justesse technique. «Jouer sans peur» : c'est son obsession déclarée. La rigueur technique sera au cœur de son projet stéphanois.

ASSE : Ce que les données confirment malgré tout

Il faut être honnête avec les chiffres, même quand ils interrogent. La progression d'Estoril entre 2023-2024 et 2025-2026 est réelle et lisible. En deux ans, Cathro a fait monter la possession de 53 à 63, l'agressivité de 22 à 67, la résistance au pressing de 51 à 60. Il sait faire progresser un groupe dans la durée. C'est un fait.

Il prend aussi en main une équipe qui possède déjà une culture de la possession. L'ASSE était habituée à jouer avec le ballon. Cathro n'aura pas à construire cette culture de zéro, il devra la transformer et l'adapter. Réduire l'intensité du pressing, augmenter la patience dans la circulation, imposer une justesse technique supérieure face aux blocs bas de Ligue 2.

Car c'est là que tout se jouera. La Ligue 2 2026-2027 sera plus physique que la Liga Portugal, avec des adversaires qui joueront en bloc bas, allongeront le jeu et tenteront de prendre les Verts dans le dos. Cathro devra trouver l'équilibre entre sa philosophie de possession et les exigences pratiques d'un championnat rugueux.

Ce que les données confirment : il construit sur la durée. Ce qu'elles interrogent : l'écart de profil entre Estoril et l'ASSE est réel, et la variable qui tranchera tout reste celle de l'effectif à sa disposition. Avec quels joueurs pourra-t-il développer son jeu ? La réponse viendra cet été.

Source : Morning Foot