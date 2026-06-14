Joshua Duffus a terminé la saison 2025-2026 avec 7 buts et 3 passes décisives sous le maillot de l'ASSE. Utilisé principalement comme supersub par Philippe Montanier, l'attaquant anglais affiche des statistiques offensives particulièrement séduisantes. Pourtant, une lecture approfondie de ses données révèle un profil plus complexe qu'il n'y paraît.

Recruté pour apporter de la profondeur à l'effectif stéphanois, Joshua Duffus a rempli une partie de sa mission. Avec 10 contributions décisives au total en Ligue 2, le joueur de 20 ans s'est souvent montré efficace lorsqu'il est entré en jeu. Ses statistiques DataScout le placent même parmi les joueurs les plus performants du championnat dans plusieurs domaines offensifs.

L'ancien attaquant des Verts affiche notamment un percentile de 98 pour les buts inscrits, 100 pour les buts hors penalty et 100 pour le différentiel entre buts marqués et buts attendus (xG). Autrement dit, Duffus a largement surperformé les occasions qui lui ont été offertes.

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Mais cette efficacité exceptionnelle raconte-t-elle toute l'histoire ?

Joshua Duffus, un impact offensif indéniable

Sur le plan offensif, difficile de nier les qualités du Stéphanois. Les chiffres sont impressionnants.

Duffus se situe dans le top 5 % des attaquants de Ligue 2 pour les duels offensifs remportés (95e percentile). Il excelle également dans les dribbles réussis, les courses progressives et les touches de balle dans la surface adverse.

Ses 7 buts ont été inscrits avec seulement un xG situé au 63e percentile. Plus impressionnant encore, son taux de conversion dépasse largement la moyenne du championnat.

L'attaquant possède également une vraie capacité à faire des différences balle au pied. Ses statistiques de dribbles tentés (85e percentile) et de fautes obtenues (97e percentile) témoignent d'un joueur capable de déséquilibrer une défense fatiguée en fin de rencontre.

Ses 3 passes décisives viennent compléter un bilan offensif intéressant pour un joueur rarement titulaire.

Une influence dans le jeu encore limitée

Là où l'analyse devient plus nuancée, c'est lorsqu'on s'intéresse à son activité globale.

Joshua Duffus touche relativement peu de ballons. Il se situe seulement au 66e percentile pour les passes reçues et reste largement en dessous de la moyenne concernant le volume de jeu. Ses passes réussies, ses passes progressives ou encore ses passes longues affichent des percentiles compris entre 35 et 40.

Son profil ressemble davantage à celui d'un finisseur ou d'un joueur de transition qu'à celui d'un attaquant capable d'organiser les offensives stéphanoises.

Ses statistiques physiques soulèvent également quelques interrogations. Malgré une excellente vitesse de pointe (87e percentile), Duffus affiche des valeurs faibles concernant les sprints, les accélérations brutales et la distance parcourue à haute intensité.

Les données montrent notamment :

19e percentile pour la distance à haute intensité.

31e percentile pour le nombre de sprints.

10e percentile pour les accélérations légères.

8e percentile pour les accélérations violentes.

Des chiffres qui peuvent s'expliquer par son temps de jeu réduit, mais qui traduisent également un profil très spécifique.

Le supersub idéal pour l'ASSE ?

Les axes d'amélioration identifiés par les données confirment cette lecture.

Duffus dispute peu de duels aériens, joue rarement vers l'avant dans la construction et participe peu à la progression collective du ballon. Il perd également une grande partie de ses duels défensifs et reste peu impliqué dans le pressing.

En revanche, lorsqu'il reçoit le ballon près de la surface adverse, son efficacité devient redoutable.

C'est probablement là que réside la véritable valeur du joueur. Joshua Duffus n'est peut-être pas encore un attaquant capable de porter une équipe sur ses épaules pendant 90 minutes. En revanche, il possède toutes les qualités pour faire basculer une rencontre dans son dernier tiers.

À seulement 20 ans, son potentiel demeure important. Son profil explosif, sa qualité de finition et sa capacité à convertir des occasions difficiles constituent des bases solides pour la suite de sa progression.

La question est désormais de savoir si l'ASSE peut transformer un excellent supersub en titulaire crédible sur une saison complète. Les chiffres montrent que le talent est bien présent. Ils montrent aussi qu'il reste encore plusieurs étapes à franchir.

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Source : DataScout