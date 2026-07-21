Un vent de changement souffle sur le football belge. L'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) et Rudi Garcia ont officialisé la fin de leur collaboration à l’issue de la Coupe du Monde 2026. Le contrat du technicien français, qui courait jusqu’au 31 juillet 2026, ne sera pas prolongé.

Arrivé le 1ᵉʳ février 2025 pour succéder à Domenico Tedesco dans un climat tendu, Garcia boucle un mandat de 18 mois marqué par la stabilité retrouvée : maintien dans le Groupe A de la Ligue des Nations et un parcours solide au Mondial américain achevé en quarts de finale face à l’Espagne, future championne du monde.

Un bilan salué par la fédération et le technicien

Du côté de l'URBSFA, le directeur sportif Vincent Mannaert a souligné l'impact positif du passage de l'ancien entraîneur de la Roma et de l'Olympique de Marseille : « Rudi Garcia a incontestablement contribué à la réhabilitation des Diables Rouges. Il a été nommé entraîneur fédéral dans un contexte sportif et financier difficile. Grâce notamment à son engagement et à son expérience, la cohésion d’équipe a été rétablie et un beau résultat a été obtenu lors de la dernière Coupe du Monde. Au nom de la fédération, je remercie donc chaleureusement Rudi et ses adjoints pour ces 18 derniers mois. Avec mon équipe, je prépare actuellement un nouveau cycle, en ce compris la désignation d’un nouvel entraîneur fédéral. »

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De son côté, Rudi Garcia quitte ses fonctions le sentiment du devoir accompli : « Après échanges avec la Fédération belge, nous avons décidé de ne pas prolonger l’excellent parcours de ces 18 derniers mois. Je laisse la Belgique en Ligue A de la Nations League, et dans les 8 meilleures équipes du Monde. Je tenais à remercier mon formidable groupe de joueurs, le directeur sportif Vincent Mannaert, ainsi que les fans qui nous ont soutenus tout au long de ce Mondial. Je souhaite bon vent à la Belgique pour continuer le changement de génération que j’ai pris plaisir à initier. »

Une aubaine pour Lucas Stassin ?

Grand absent de la liste belge pour la Coupe du Monde 2026, Lucas Stassin avait dû se résoudre à suivre les exploits de ses compatriotes depuis son poste de télévision. Pourtant prolifique sous le maillot de l'ASSE et appelé en mars, lors du dernier rassemblement avant le mondial, le jeune avant-centre n'avait pas réussi à convaincre totalement Rudi Garcia de lui accorder un ticket pour la compétition reine, le sélectionneur privilégiant des profils plus expérimentés pour son commando mondialiste.

Un départ de l'ASSE pour augmenter sa visibilité ?

La fin de l'ère Garcia et l'ouverture d'un nouveau cycle redistribuent totalement les cartes. L'arrivée d'un nouveau sélectionneur offre une page blanche à tous les prétendants. Stassin, fort de son profil de renard des surfaces et de ses qualités de finisseur, repart sur un pied d'égalité. Cependant, un détail a longtemps freiné Rudi Garcia.

L'ancien entraîneur adjoint de l'ASSE était réticent à l'idée de miser sur un joueur de Ligue 2. La non-montée des Verts en mai dernier ne facilite pas les arguments de l'ancien d'Anderlecht. Cet été, Lucas Stassin aura peut-être l'opportunité d'aller voir ailleurs. Reste à savoir si la porte sera ouverte pour les Verts.

Le football Belge en transition, Stassin en embuscade

Comme l'a précisé Rudi Garcia lui-même, la Belgique doit poursuivre sa transition générationnelle. À 21 ans, Stassin incarne l'avenir du secteur offensif des Diables Rouges aux côtés des jeunes pousses belges. Le football Belge a certainement vécu le dernier mondial de Romelu Lukaku notamment, parmi les quelques Diables emblématiques des dernières années

Snobé pour le Mondial, le joueur de l'ASSE aura à cœur d'imposer son nom dès les prochains rassemblements. Objectif être là pour les matchs de la Ligue des Nations qui se joueront à l'automne face à l'Italie, la Turquie ou l'Équipe de France qui devrait être reprise par Zinédine Zidane.

Si Rudi Garcia laisse une sélection belge restructurée et replacée dans le top 8 mondial, son départ pourrait bien être le déclic tant attendu pour propulser Lucas Stassin au premier plan sous le maillot national.