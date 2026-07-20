Passé professionnel en décembre dernier avec l'AS Saint-Étienne (ASSE), le jeune défenseur central Axel Dodote s'apprête à découvrir un tout nouveau chapitre de sa carrière. Uns signature annoncé en exclusivité hier sur Peuple-Vert. Un mouvement logique dans ce mercato pour accélérer son développement au niveau senior.

Après avoir paraphé son premier contrat professionnel avec l'ASSE jusqu'en 2028, Axel Dodote (18 ans) va poursuivre son apprentissage loin du Chaudron. Durant ce mercato, le défenseur central s'engage officiellement avec le Pau FC sous la forme d'un prêt d'une saison, sans option d'achat. À noter qu'avant de valider ce départ temporaire, le joueur a également prolongé son bail avec le club stéphanois.

Face à une concurrence féroce dans l'axe de la défense stéphanoise, ce choix s'impose comme une étape clé pour lui permettre d'accumuler du temps de jeu et de s'endurcir au plus haut niveau.

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Dodote retrouve des anciens de l'ASSE en terre béarnaise

En rejoignant Pau lors du mercato, le natif de Noisiel ne débarque pas en terrain inconnu. Il y retrouvera plusieurs visages bien connus de l'écosystème stéphanois : Anthony Briançon, Cheikh Fall ou encore Brice Maubleu.

Un cadre rassurant et idéal pour faciliter son intégration et lui permettre de se concentrer pleinement sur ses performances. Le défenseur pourra également profiter de ce prêt pour engranger sans doute davantage de temps de jeu

Un parcours de formation exemplaire

Arrivé à l'ASSE en 2019 en provenance de l'US Torcy, le même club formateur qu'un certain Mathis Amougou, Axel Dodote a franchi toutes les étapes de la formation ligérienne. Après un passage au Pôle Espoirs de Reims (2020-2022) puis un repositionnement du milieu de terrain vers la défense centrale, il a su surmonter une dure blessure à l'épaule en U19 pour s'imposer en Réserve sous les ordres de Sylvain Gibert.

Ses prestations régulières en National 3 lui ont ouvert les portes de l'équipe de France, comptabilisant désormais neuf sélections entre les U18 et les U19.

Pau récupère officiellement Dodote lors du mercato d'été

"Passé professionnel en décembre dernier, Axel Dodote, défenseur du club depuis 2022, paraphe un nouveau contrat avec l'AS Saint-Étienne, son club formateur. Désormais lié aux Verts jusqu'en 2030, l'international français U19 voit plus loin avec le club du Forez avant de partir en prêt pour cette saison 2026-2027.

Dans la foulée de cette prolongation de contrat, l'ASSE et le Pau FC, également pensionnaire de Ligue 2 BKT, ont en effet trouvé un accord pour le prêt d'Axel Dodote. Bonne saison dans le Béarn, Axel !"