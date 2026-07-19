Pour leur deuxième sortie amicale de la préparation estivale, les Verts ont mordu la poussière à Genève. Face au Servette FC (1-0), une formation suisse bien plus avancée physiquement et qui débute son championnat la semaine prochaine, l'ASSE a affiché ses limites actuelles.

Malgré une entame intéressante, les hommes de Ian Cathro n'ont pas réussi à concrétiser leurs temps forts et ont concédé l'unique but de la rencontre à la 32e minute de jeu. Un accroc qui fait suite au nul (2-2) décroché contre le FC Biel-Bienne. Cette défaite semble néamoins s'inscrire pleinement dans la logique de travail recherchée par le staff technique de l'ASSE.

Après le match, le manager écossais est revenu en longueur sur les enseignements de ce match. Il refuse de s'alarmer et assumant pleinement d'avoir jeté ses joueurs dans le dur.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

« On a préféré se mettre face à la difficulté »

Loin de chercher à masquer les carences offensives ou le manque de verticalité de son équipe, Ian Cathro a d'abord rappelé que ce niveau d'adversité était totalement programmé. Pour lui, affronter des équipes prêtes à la compétition est le meilleur moyen de progresser rapidement :

« La préparation est faite pour être difficile. On veut qu’elle le soit vraiment, comme cet après-midi. Et, puisqu'on doit avancer assez vite, on veut des adversaires qui sont plus avancés que nous en termes de condition physique pour qu’on ressente la difficulté. Le Servette va commencer sa saison la semaine prochaine et Glasgow, qu’on jouera mercredi, débutera son championnat le 1ᵉʳ août. On travaille beaucoup à l’entraînement et maintenant on veut aussi beaucoup de travail dans le match. On aurait pu choisir des adversaires qui en sont au même stade que nous, mais ça masque parfois les difficultés. On a préféré se mettre face à la difficulté. »

Automatismes en construction et manque de régularité à l'ASSE

Avec les grands débuts de la recrue Áron Csongvai au milieu et de nombreux changements opérés en seconde période, l'ASSE est encore en phase de rodage. Le technicien insiste sur le fait que la cohésion technique ne se décrète pas en quelques jours :

« On n’a peut-être pas joué aussi vertical qu’on l’a fait sur le premier match, je suis d’accord avec ce constat. Ce qui est important pour nous, c’est qu’on découvre des problèmes pour apprendre à trouver la solution. Il y a la donnée physique mais aussi tactique. C’est une question de relation entre les joueurs. Il y a un processus de construction qui demande du temps. Par exemple, on ne peut pas espérer qu’Aron (Csongvai) ait déjà trouvé ses marques, alors qu'il est arrivé il y a deux jours et n'a fait qu'une vraie séance avec le groupe. »

L'autre grand axe de progression réside dans la capacité de l'ASSE à maintenir leur domination sur la durée d'une rencontre, ce qui a cruellement manqué à Genève :

« Aujourd’hui, on a eu 3 ou 4 situations où on est arrivés dans les zones du terrain où on veut être. On commençait à être dominants et puis ça retombait. On veut être une équipe qui fait ça 10, 12, 14 fois, pas 3 ou 4. Mais encore une fois, c’est un processus. Il y a tellement de choses sur lesquelles on doit travailler. En citer une ou deux, c’est facile, mais ça ne reflète pas vraiment notre réalité. »

Cap sur l'Ibrox Stadium de Glasgow

Le programme ne va pas s'alléger pour l'ASSE, qui s'envole dès mercredi pour l'Écosse afin d'y défier les célèbres Glasgow Rangers. Un immense test dans un stade mythique qui doit valider la fin du bloc physique le plus intense de l'été :

« Ça va être un match très intense, très agressif. On a aussi envie de ressentir l’ambiance. Dans notre programme, ce match à Glasgow est fait pour retrouver de l’intensité contre un adversaire plus préparé. Ensuite, on aura une semaine entière de travail pour redescendre et jouer nos deux derniers matchs contre des adversaires au même stade de préparation. Et puis, on aura une dernière semaine pour être prêts pour ce premier match officiel. »