Axel Dodote, jeune défenseur central de 18 ans, révélation de l’été à l’ASSE, va connaître son premier groupe professionnel ce samedi face à Troyes. Une étape symbolique pour celui que beaucoup comparent déjà à Wesley Fofana.

Révélation de la préparation estivale, Axel Dodote (portrait ici) a su s’imposer comme l’un des grands gagnants de l’été à l’AS Saint-Étienne. À seulement 18 ans, le défenseur central a fait forte impression lors des matchs amicaux, notamment face à Carouge et Troyes. Calme, solide dans les duels, intelligent dans ses relances, il a démontré une maturité rare pour son âge.

Issu de la génération 2007, le joueur n’en est pourtant qu’au début de son parcours. Initialement formé comme milieu de terrain, il a été repositionné en défense centrale en 2023, un choix décisif qui a accéléré sa progression. Des U19 à la National 3 en passant par l’équipe de France U18 puis U19, Dodote a gravi les échelons à une vitesse impressionnante. Ses performances à L’Étrat n’ont pas échappé au staff pro, qui lui offre aujourd’hui une première convocation face à l’ESTAC.

Axel Dodote, un profil qui rappelle Wesley Fofana

Les supporters stéphanois ne peuvent s’empêcher d’établir le parallèle : Dodote a tout du “nouveau Fofana”. Même parcours express, même repositionnement défensif, même assurance balle au pied. Détecté très jeune par le duo Anquetil-Karouni à Torcy, il a rejoint l’ASSE en juillet 2022 après un passage formateur au pôle espoir de Reims.

Depuis, sa montée en puissance n’a jamais ralenti. Travailleur, rigoureux et doté d’une forte personnalité, Dodote s’impose comme un leader naturel malgré son jeune âge. Lors de la préparation 2025-2026, Eirik Horneland n’a pas hésité à lui faire confiance. Le jeune défenseur a répondu présent, affichant une sérénité impressionnante face à des attaquants expérimentés.

Comparé à Wesley Fofana, c’est aussi pour sa capacité d’anticipation et son intelligence de jeu qu’il séduit. Et comme son aîné, il a rapidement été appelé sous le maillot bleu, une reconnaissance de son potentiel au niveau national.

L’ASSE sécurise son joyau défensif

Consciente de la valeur de sa pépite, l’ASSE n’a pas tardé à réagir. Toujours sous contrat stagiaire jusqu’en 2027, Axel Dodote attire déjà les convoitises de clubs français et étrangers. Pour éviter un scénario à la Noah Raveyre, le club travaille activement à la signature de son premier contrat professionnel, une étape décisive pour assurer son avenir dans le Forez.

Le staff stéphanois voit en lui bien plus qu’un simple espoir : un joueur capable d’intégrer la rotation dès cette saison, derrière des cadres comme Lamba, Bernauer ou Nade. Sa polyvalence, sa relance propre et son sens du placement en font un profil moderne, idéal pour la philosophie de jeu voulue par Horneland.

Ce samedi soir, Axel Dodote prendra place pour la première fois sur le banc d’un match professionnel. Une récompense logique pour un jeune homme jovial mais déterminé, dont la trajectoire semble tracée vers le très haut niveau. À Geoffroy-Guichard, une nouvelle histoire verte est peut-être en train de s’écrire.