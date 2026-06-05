Augustine Boakye vivra son premier grand rendez-vous international cet été. Convoqué pour la première fois avec le Ghana, le milieu offensif de l'ASSE va disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Black Stars. Une récompense méritée après une saison pleine sous le maillot vert.

34 matchs, 6 buts, 9 passes décisives. Boakye a été l'un des éléments les plus réguliers de l'ASSE cette saison, terminant deuxième meilleur passeur de Ligue 2. Carlos Queiroz, le nouveau sélectionneur des Black Stars, n'a pas hésité longtemps. Le natif de Bompata, 25 ans, découvrira la scène mondiale avec le numéro 20 dans le dos, celui qu'il porte à Geoffroy-Guichard.

Augustine Boakye vit un rêve éveillé

Le joueur n'a pas caché son émotion sur les réseaux sociaux : «C'est un privilège de recevoir ma première convocation pour servir mon pays à la Coupe du Monde 2026. Un moment pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Merci à ma famille, au Ghana, à mes entraîneurs, coéquipiers et à tous ceux qui m'ont soutenu. Il est temps de tout donner pour la nation.»

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Un groupe relevé pour les Black Stars

Le Ghana évoluera dans le groupe L face à Panama, l'Angleterre et la Croatie. Un tirage exigeant qui offrira à Boakye une exposition maximale, notamment lors du choc face aux Three Lions le 23 juin. Le programme complet :

18/06 à 1h00 : Ghana - Panama 23/06 à 22h00 : Angleterre - Ghana 27/06 à 23h00 : Croatie - Ghana

Deux Verts au Mondial : une fierté stéphanoise

Boakye rejoint Ben Old au tableau des Stéphanois présents à la Coupe du Monde. Deux joueurs de Ligue 2 sur la scène mondiale, c'est un signal fort pour un club en reconstruction. Quel que soit le verdict sportif de la saison prochaine, l'ASSE rayonne cet été au-delà de ses frontières. Allez Augustine.

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