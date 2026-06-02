Augustine Boakye sera au Mondial 2026. Le milieu offensif de l'ASSE a reçu sa première convocation avec le Ghana et disputera la Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Un sacré cadeau pour un joueur qui vient de vivre sa première saison pleine en Ligue 2 avec les Verts.

Le Ghanéen de 25 ans rejoint Ben Old dans la liste des Stéphanois présents à la grand-messe du football mondial cet été. Deux Verts au Mondial, c'est un signal fort pour un club qui repart en Ligue 2 après les playoffs. Boakye portera les couleurs des Black Stars dans un groupe costaud : Panama, Angleterre et Croatie. Pas de cadeau pour une première.

Une première sélection méritée après une saison solide à l'ASSE

Arrivé de Wolfsberger AC à l'été 2024 pour 3 millions d'euros, Boakye a tourné à 31 matchs en Ligue 2 cette saison, pour 5 buts et 9 passes décisives. Il a également été utilisé lors des playoffs L1/L2 face à Nice. Milieu offensif capable d'évoluer ailier droit ou gauche, le gaucher de 1m78 a su convaincre le sélectionneur ghanéen avec des prestations cohérentes tout au long de l'exercice. Sa valeur Transfermarkt vient d'être réévaluée à 6 millions d'euros le 26 mai dernier. Le timing n'est pas un hasard.

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Boakye et Old : deux Verts sur la scène mondiale

Ben Old avait ouvert la voie avec la Nouvelle-Zélande. Boakye confirme que l'ASSE, malgré sa Ligue 2, attire et conserve des joueurs de niveau international. Pour Boakye, ce Mondial tombe à un moment charnière : sous contrat jusqu'en juin 2028, il aborde l'été avec une vitrine planétaire et un mercato qui s'annonce agité autour de lui. Les Verts vont devoir serrer les rangs s'il brille.

De son coté, sans surprise, Ebenezer Annan n'a pas été retenu par la sélection du Ghana pour participer au Monal 2026. Décision logique vu ses derniers mois compliqué dans le Forez.

Félicitations à Augustine !