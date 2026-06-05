La DNCG poursuit son tour d'horizon des clubs professionnels avant la saison 2026-2027. Ce 4 juin, plusieurs formations de Ligue 1 et Ligue 2 ont à leur tour été auditionnées. Pensionnaire de Ligue 2, Boulogne a été auditionné ce jeudi.

Après une première série de décisions marquée par la validation de plusieurs clubs et le sursis accordé à Dunkerque, le gendarme financier du football français continue son travail d'examen des comptes des clubs professionnels.

Comme chaque été, les dirigeants présentent leur situation financière à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. L'objectif étant de garantir leur capacité à évoluer dans leur championnat lors de l'exercice suivant.

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Les décisions rendues ce jeudi confirment la bonne santé administrative de plusieurs formations françaises.

DNCG : aucun problème pour Lille, Rennes et Toulouse

Du côté de la Ligue 1, trois clubs étaient convoqués devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels. Le LOSC, le Stade Rennais FC et le Toulouse FC.

À l'issue de leur audition, la DNCG n'a prononcé aucune mesure à leur encontre. Une décision qui permet aux trois formations de poursuivre sereinement leur préparation estivale.

Pour Lille, Rennes et Toulouse, cette validation représente un signal positif à l'heure où les clubs vont commencer à accélérer sur leur mercato. Les dirigeants disposent désormais d'une visibilité totale sur leur situation administrative pour préparer la saison 2026-2027.

Boulogne également validé par la DNCG

En Ligue 2, Boulogne figurait également parmi les clubs auditionnés ce jeudi.

Là encore, la commission n'a pris aucune mesure particulière. Le club nordiste qui s'apprête à disputer sa seconde saison consécutive en Ligue 2, obtient donc lui aussi le feu vert complet de la DNCG, pour poursuivre sa préparation.

Après les validations récentes d'Angers, Guingamp, Metz, Montpellier ou encore Pau, cette nouvelle série de décisions confirme que plusieurs clubs ont déjà franchi avec succès cette étape incontournable de l'intersaison.

Pendant ce temps, certains dossiers restent encore en attente de traitement. Les supporters stéphanois surveillent notamment avec attention le futur passage de l'ASSE devant la DNCG. Un rendez-vous toujours scruté de près, même si la situation du club ligérien apparaît aujourd'hui bien différente de celle connue lors des dernières années.