La menace d’une dissolution des Magic Fans et des Green Angels s’éloigne. Très engagé dans ce dossier depuis plus d’un an, le député ligérien Pierrick Courbon a réagi à la décision du ministère de l’Intérieur de ne pas passer outre l’avis défavorable rendu par la commission consultative. Une issue qu’il considère comme une victoire collective pour Saint-Étienne et son territoire.

Depuis plusieurs mois, les groupes ultras stéphanois vivaient sous la menace d’une nouvelle procédure de dissolution. Comme lors du premier épisode au printemps 2025, une mobilisation importante s’était organisée autour des Magic Fans et des Green Angels. Parmi les soutiens les plus actifs figurait notamment le député socialiste de la Loire Pierrick Courbon.

Sur ses réseaux sociaux, l’élu stéphanois a exprimé sa satisfaction après avoir obtenu une confirmation directe du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Il rappelle que la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives avait une nouvelle fois rendu un avis défavorable à la dissolution des groupes ultras.

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"La procédure de dissolution menaçait une nouvelle fois nos groupes ultras de l'AS Saint-Etienne. Nous le savions officieusement depuis quelques semaines, la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives avait émis une nouvelle fois un avis défavorable sur cette dissolution au regard des engagements et des efforts réalisés depuis la première procédure."

Une mobilisation qui a porté ses fruits

Pierrick Courbon explique avoir échangé directement avec Laurent Nuñez à l’Assemblée nationale ce mardi. Une discussion qui lui a permis d’obtenir une clarification importante sur les intentions du gouvernement.

"Le Ministre de l'Intérieur que j'ai croisé cet mardi après-midi à l'Assemblée Nationale m'a confirmé qu'il n'entendait pas passer outre cet avis négatif."

Pour le député, cette décision récompense la mobilisation de nombreux acteurs du territoire stéphanois. Clubs de supporters, responsables associatifs, élus locaux et dirigeants de l’ASSE avaient affiché un front commun face à la menace qui pesait sur les deux principaux groupes d’animation du stade Geoffroy-Guichard. "C'est une réelle victoire pour notre territoire, qui a su unanimement faire bloc derrière ses supporters."

Une vigilance toujours de mise pour Pierrick Courbon

Si le soulagement domine aujourd’hui, Pierrick Courbon refuse toutefois de considérer le dossier comme définitivement clos. L’élu appelle à maintenir les efforts engagés depuis plusieurs mois afin de préserver un modèle de supportérisme qu’il juge essentiel à l’identité stéphanoise. "Néanmoins, il convient de rester prudents et mobilisés car la menace plane toujours au-dessus de nos têtes."

Le député entend poursuivre son action aux côtés des différents acteurs concernés. "Nous allons continuer de travailler chacune et chacun dans nos fonctions et nos rôles respectifs pour défendre nos supporters et un supporterisme festif et populaire dans les tribunes de Geoffroy-Guichard."

Après plusieurs semaines d’incertitude, cette prise de position confirme en tout cas que les Magic Fans et les Green Angels peuvent aborder la prochaine saison avec davantage de sérénité. Une décision qui constitue également un signal fort pour un stade Geoffroy-Guichard dont l’ambiance reste l’un des symboles majeurs du football français.