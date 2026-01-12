L’ASSE poursuit sa stratégie autour de la jeunesse avec plusieurs dossiers contractuels en cours. Après l’accord trouvé avec Kevin Pedro pour une prolongation de deux saisons, le club stéphanois a formulé une proposition à deux autres jeunes joueurs arrivés l’été dernier. Des profils qui ont gagné du crédit auprès du staff et que l’ASSE souhaite inscrire dans la durée.

L’AS Saint-Étienne avance avec méthode sur ses prolongations internes. Le club ne se contente pas de surveiller le marché des transferts et travaille aussi sur la sécurisation de ses jeunes éléments les plus prometteurs. Dans cette logique, deux joueurs signés en juin dernier sont aujourd’hui concernés par une proposition de prolongation. Leur évolution au fil des mois a convaincu le staff stéphanois, même si les situations restent différentes. L’objectif est clair : anticiper, protéger et valoriser des profils jugés importants pour l’avenir du club.

Nadir El Jamali, une montée en puissance remarquée à l'ASSE

Nadir El Jamali est l’un des joueurs qui a le plus progressé ces dernières semaines au sein de l’effectif professionnel. Le joueur offensif polyvalent a déjà disputé 13 rencontres avec l’équipe première cette saison, dont deux en Coupe de France, pour un total de 475 minutes de jeu. Son intégration s’est accélérée récemment, avec deux titularisations face à Dunkerque et Le Mans, soit lors de deux des trois derniers matchs de championnat. Un signal fort envoyé par le staff.

Le week-end dernier, El Jamali a également été préféré à Miladinovic et Moueffek lors du match amical contre Auxerre (1-1). Un choix qui confirme la confiance accordée par Eirik Horneland. Le jeune joueur s’impose progressivement comme une option crédible dans la rotation offensive, au point qu’une possible titularisation contre Clermont ce week-end est désormais évoquée en interne.

Face à cette progression, l’ASSE a logiquement dégainé une proposition de prolongation de deux saisons. Le club souhaite ainsi lier El Jamali jusqu’en 2030 et le verrouiller à moyen terme. Les discussions n’ont pas encore abouti, mais elles avancent dans un climat jugé positif par les différentes parties.

Luan Gadegbeku, une confiance maintenue malgré un temps de jeu réduit

Le second joueur concerné par une offre de prolongation est Luan Gadegbeku. Comme pour El Jamali, l’ASSE lui a proposé une extension de deux saisons afin de le prolonger jusqu’en 2030. Son début de saison avait pourtant été prometteur, avec plus de 200 minutes disputées lors des cinq premières rencontres. Depuis, son temps de jeu s’est nettement réduit, avec seulement 17 minutes contre l’ESTAC le 8 novembre dernier et 45 minutes face à Écotay en Coupe de France.

Entre blessures et concurrence accrue au milieu de terrain, Gadegbeku a dû revoir ses ambitions à court terme. Il continue toutefois d’accumuler du temps de jeu avec l’équipe de France U19 et avec la réserve stéphanoise, tout en restant impliqué dans le projet du club. Malgré ce contexte, l’ASSE a tenu à lui transmettre une offre de prolongation, preuve de la confiance toujours accordée à son potentiel.

La situation reste néanmoins moins avancée que pour El Jamali. Une piste commence à se dessiner en interne : prolonger le joueur avant d’envisager un prêt. Un scénario crédible, notamment si l’ASSE venait à recruter au milieu de terrain lors du prochain mercato.