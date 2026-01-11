Les 32es de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole avaient lieu ce week-end. L'ASSE était concernée par la compétition avec une rencontre face à l'AS Monaco. Point sur l'ensemble des résultats.

Les jeunes Verts affrontaient les U18 de l'AS Monaco ce dimanche à 14h30. La rencontre se jouait au Centre sportif Robert-Herbin et a vu l'ASSE s'incliner sur le score de 1-4. Face à une équipe monégasque plus mâture physiquement, les Stéphanois ont rapidement pris l'eau. Ekene Russel Chukwuani ouvrait le score (19e) après un bel enchaînement. Rodion Piazenko (32e) aggravait l'écart pour l'ASM avant que Nathan Kasia ne vienne réduire le score deux minutes plus tard. Une réalisationque les coéquipiers de Rayan Aït Amer n'ont pas bonifié, puisque Najd Arjoud inscrivait le but du 1-3 à la 38e. Très en vue, Ekene Russel Chukwuani venait tuer les espoir de l'ASSE à la 87e (1-4).

Les résultats des 32es de finale

L'ASSE est donc éliminée de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. Comme souvent ces dernières années, la formation stéphanoise ne parvient pas à réaliser un parcours intéressant dans la compétition.

Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des résultats des 32es de finale :