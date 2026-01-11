Les 32es de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole avaient lieu ce week-end. L'ASSE était concernée par la compétition avec une rencontre face à l'AS Monaco. Point sur l'ensemble des résultats.
Les jeunes Verts affrontaient les U18 de l'AS Monaco ce dimanche à 14h30. La rencontre se jouait au Centre sportif Robert-Herbin et a vu l'ASSE s'incliner sur le score de 1-4. Face à une équipe monégasque plus mâture physiquement, les Stéphanois ont rapidement pris l'eau. Ekene Russel Chukwuani ouvrait le score (19e) après un bel enchaînement. Rodion Piazenko (32e) aggravait l'écart pour l'ASM avant que Nathan Kasia ne vienne réduire le score deux minutes plus tard. Une réalisationque les coéquipiers de Rayan Aït Amer n'ont pas bonifié, puisque Najd Arjoud inscrivait le but du 1-3 à la 38e. Très en vue, Ekene Russel Chukwuani venait tuer les espoir de l'ASSE à la 87e (1-4).
Les résultats des 32es de finale
L'ASSE est donc éliminée de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. Comme souvent ces dernières années, la formation stéphanoise ne parvient pas à réaliser un parcours intéressant dans la compétition.
Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des résultats des 32es de finale :
- US Chantilly - CA Pontarlier : reporté
- Melun FC - Montfermeil FC : reporté
- Valenciennes FC 4-0 CERFA FC
- Stade Plabennecois 1-2 FC Nantes
- USSA Vertou 1-1 FC Lorient (TAB 4-3)
- Toulouse FC 4-0 Clermont Foot 63
- Le Mans FC 2-0 Trélissac APFC
- Pau FC 2-2 Gazelec FC Ajaccio (TAB 7-6)
- FC Bourgoin Jallieu 3-2 SC Bastia
- FC Rouen 1899 6-1 Paris Saint-Germain
- USL Dunkerque 1-0 Racing Club de France
- Arras FA 1-5 SM Caen
- FC Flérien 0-4 Amiens SC Football
- USM Waziers 0-5 Havre AC
- Versailles 78 FC 1-0 US Orléans Loiret
- Villetaneuse CS 1-7 Stade de Reims
- RC Strasbourg Alsace 6-1 SC Schiltigheim 21
- FC Fleury 91 1 - 4 Paris FC
- APM Metz FC 38 0 - 4 AJ Auxerre
- Brunoy FC 0 - 3 ESTAC Troyes
- FC Annecy 0-4 Olympique Lyonnais
- Dijon FCO 2-0 AS Saint-Priest
- RC Vichy 2-3 Montpellier HSC
- OGC Nice 1-1 Olympique Marseille (TAB 5-3)
- USPEG Marseille 0-0 Olympique Rovenain (3-4)
- AS Saint-Etienne 1-4 AS Monaco
- Olympique Valence 0-2 Hyères FC
- Stade Brestois 29 2-0 Angers SCO
- EB St Cyr sur Loire 2-1 USJA Carquefou
- Landerneau FC 0-1 EA Guingamp
- LBC Châteauroux 0-8 Stade Rennais
- SA Merignacais 3-2 US Avranches MSM