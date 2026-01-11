L’ASSE sécurise l’avenir en misant sur Kevin Pedro. Le club stéphanois a trouvé un accord avec son défenseur central pour une prolongation. Une signature officielle est attendue la semaine prochaine selon nos informations, symbole d’une stratégie claire portée par Eirik Horneland.

C'est une information communiquée par Mohamed Toubache-Ter que nous sommes en mesure de vous confirmer.

Saint-Étienne sécurise & mise sur l’avenir en prolongeant son DC Kévin Pedro !!#ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 10, 2026

L’AS Saint-Étienne continue de poser les bases de son projet à moyen et long terme. Après avoir identifié ses cadres et ses joueurs à fort potentiel, la direction stéphanoise avance sur les dossiers prioritaires. Kevin Pedro (portrait ici) en fait partie. Le défenseur central, utilisé régulièrement cette saison, va prochainement être récompensé de sa progression et de sa fiabilité. Sauf retournement de situation, il signera officiellement la semaine prochaine un nouveau contrat. Selon nos informations, il s'agit d'une prolongation de deux saisons supplémentaires qui confirme la volonté du club de s’inscrire dans la continuité.

ASSE : Kevin Pedro, une prolongation logique

Ce choix n’a rien d’un hasard. Kevin Pedro a su gagner la confiance du staff au fil des semaines. D’abord intégré dans la rotation, il a progressivement pris de l’importance dans le dispositif d’Eirik Horneland. Son sérieux à l’entraînement, sa régularité en match et sa capacité à répondre présent dans différents rôles ont pesé dans la balance. Cette saison, le Stéphanois a montré qu’il pouvait être fiable en défense centrale, mais aussi rendre service dans le couloir droit lorsque les circonstances l’exigeaient. Une polyvalence appréciée par le coach norvégien.

En interne, la prolongation de Kevin Pedro est perçue comme une évidence. Le joueur incarne parfaitement le profil recherché par l’ASSE : travailleur, discret, concerné par le projet collectif et encore perfectible. À 19 ans, il possède une marge de progression intéressante et s’inscrit pleinement dans la philosophie du club, qui souhaite construire avec des éléments capables d’évoluer ensemble sur plusieurs saisons. Le prolonger maintenant permet aussi d’éviter toute incertitude à court terme.

Un signal fort envoyé par la direction stéphanoise

Avec cet accord jusqu’en 2030, l’AS Saint-Étienne envoie un message clair. Le club ne veut plus subir. Il anticipe. En sécurisant Kevin Pedro avant que sa situation contractuelle ne devienne un sujet, la direction protège ses intérêts sportifs et économiques. Un contrat longue durée permet de stabiliser la défense, mais aussi de valoriser le joueur sur le marché en cas d’intérêt futur.

Cette prolongation s’inscrit dans une stratégie globale portée par Eirik Horneland. Le technicien norvégien souhaite s’appuyer sur un socle solide et des joueurs fiables, capables d’assimiler ses principes de jeu. Kevin Pedro répond à ces critères. Sa compréhension tactique, son sens du placement et sa discipline font de lui un élément sur lequel le staff peut compter, quelles que soient les circonstances.

L’officialisation n’est plus qu’une question de jours. La signature est attendue la semaine prochaine, scellant un engagement jusqu’en 2030.