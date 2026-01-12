Le Clermont Foot abordera le déplacement à Geoffroy-Guichard, samedi 17 janvier à 20h55, avec un effectif encore largement diminué. Lors de sa victoire amicale face à Villefranche (2-1), le club auvergnat a dû composer avec de nombreuses absences dues notamment à des pépins physiques ou à une gestion des temps de jeu. Une situation à surveiller de près à l’approche du rendez-vous face à l’AS Saint-Étienne.

Le succès clermontois contre le FC Villefranche Beaujolais (2-1), vendredi à midi, a permis de garder le rythme pendant cette trêve imposée par la coupe de France, mais il n’a pas dissipé toutes les interrogations. Dix joueurs manquaient à l’appel : Maximiliano Caufriez, Yoann Salmier, Donavin, Vital Nsimba, Kenji Boto, Henri Saivet, Adrien Hunou, Kader Bamba, Douane et Ilhan Fakili. Une liste fournie, révélatrice d’un effectif dans lequel le mot d'ordre reste ka récupération, à une semaine de la reprise du championnat.

Plusieurs absences relevaient de choix assumés par le staff. Yoann Salmier, laissé au repos pour des raisons personnelles, et Ilhan Fakili, ménagé, n’ont pas participé à la rencontre. Le cas de Cheick Oumar Konaté, prêté en Grèce, était de fait également absent. Ces places laissées vacantes ont ouvert des opportunités à de jeunes éléments.

Les cadres du Clermont Foot encore aux soins

La principale préoccupation concerne l’état de santé de plusieurs titulaires habituels. Vital Nsimba, touché aux adducteurs, et Kenji Boto, gêné par un mollet, poursuivent leur travail de soins. Leur entraîneur a évoqué des pépins "pas très graves", sans toutefois garantir leur disponibilité à court terme. La prudence reste de mise à quelques jours d’un déplacement périlleux dans le Forez.

Kader Bamba, ex de l'ASSE, figure également parmi les joueurs suivis médicalement. Les examens concernant son genou se sont montrés rassurants, mais le timing semble serré pour envisager un retour dès le déplacement à Saint-Étienne. Adrien Hunou et Henri Saivet continuent leur protocole de reprise, sans date précise de réintégration collective. Maximiliano Caufriez, de son côté, a enchaîné les courses sous la supervision d’un préparateur physique, signe d’une phase de réathlétisation toujours en cours.

Des jeunes mis en lumière avant Saint-Étienne

Face à Villefranche, ces absences ont permis à Grégory Proment (notre photo) de tester plusieurs profils. Sumaila Awudu, El Hadj Mory Koné et Yuliwes Bellache ont ainsi été intégrés dans le onze de départ. Le technicien clermontois a souligné l’intérêt de ces choix, expliquant vouloir exposer ces joueurs à un niveau plus exigeant, et ce afin d'évaluer leur capacité à s'intégrer chez les pros. Il a notamment apprécié la prestation d’El Hadj Mory Koné sur le flanc gauche de la défense, un secteur fragilisé par les indisponibilités.

La composition alignée contre Villefranche a donc donné lieu à un large turnover en cours de match. Guivarch, Coulibaly, M’Bahia, Awudu, Koné, Gastien, Ackra, Baallal, Cantero, Camblan et Bellache ont démarré la rencontre, avant de nombreux changements à l’heure de jeu. Les buts d’Enzo Cantero et d’Ousmane Diop ont permis aux Clermontois de l'emporter.

À une semaine du déplacement à Geoffroy-Guichard, Clermont avance donc avec de nombreuses incertitudes. Les blessures pourraient peser lourd dans la préparation du match face à l'AS Saint-Étienne. La composition clermontoise pourrait encore évoluer d’ici samedi, au gré des retours et des arbitrages du staff.