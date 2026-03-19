L’ASSE s’apprête à disputer une dernière rencontre avant la trêve internationale. Un dernier match avant la série de six matchs qui boucleront la saison 2025-2026 de Ligue 2. Pour la réception d’Annecy, Philippe Montanier et les Verts devront une nouvelle fois composer avec plusieurs absences importantes.

Depuis plusieurs semaines, certains joueurs sont annoncés sur le retour sans pour autant réintégrer le groupe de l’ASSE. On se rapproche doucement d’une issue positive pour la majorité d’entre eux. Le plus proche est sans aucun doute Chico Lamba. Le jeune Portugais a joué en réserve dimanche dernier, comme prévu. Sa prestation a confirmé qu’il avait encore besoin d’enchaîner les minutes avant de retrouver son état de forme du début de saison. Peu probable qu’il débute face à Annecy, mais il devrait bien faire son retour dans le groupe.

L'incertitude Le Cardinal

Julien Le Cardinal avait quitté la pelouse du Stade des Alpes par précaution samedi dernier, comme il l’expliquait en zone mixte au terme de la rencontre. En ce début de semaine, il s'en entraîné seul sans avoir encore réintégrer le groupe. Une gêne musculaire qui pourrait priver le néo-capitaine des Verts ce samedi ? La question reste en suspens. Aucun risque d’aggravation ne sera pris à l’aube d’une pause de 15 jours. Julien Le Cardinal est devenu bien trop important pour prendre le moindre risque dans le sprint final. On se veut optimiste. A confirmer.

Aucun risque avec Jaber

Autre absence, Mahmoud Jaber. Blessé depuis la défaite à Reims, le milieu de terrain israélien enchaîne les séances. Nous vous annoncions à l’époque six semaines d’arrêt : nous y sommes. Il a enchaîné les séances de réathlétisation pour revenir en pleine forme. Son retour est attendu par le staff, qui doit composer en son absence. Mais là encore, la même logique sera respectée. Aucun risque à ce moment clé de la saison de Ligue 2. La fin de semaine déterminera s’il retrouve le groupe dès ce samedi.

ASSE : Des retours attendues après la trève internationnale

Maxime Bernauer est lui aussi proche d’un retour. Alors que la fin de saison était évoquée par Eirik Horneland au moment de sa blessure, l’ancien joueur du Paris FC devrait réintégrer les séances collectives après la trêve internationale. Sa polyvalence et son expérience pourraient être précieuses dans les prochaines semaines.

Gautier Larsonneur poursuit lui aussi les soins et le renforcement. Le portier veut revenir au plus vite et multiplie les séances pour être de retour dès le déplacement à Nancy.

Enfin, Florian Tardieu et Nadir El-Jamali devraient encore rater plusieurs semaines de compétition. De quoi revenir avant la fin de la saison de Ligue 2 ? C’est tout le mal qu’on leur souhaite.