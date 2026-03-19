Prêté cet hiver par l’Olympique Lyonnais au FC Annecy, Alejandro Gomes Rodriguez s’apprête à découvrir Geoffroy-Guichard dans un rôle bien différent. Samedi (20h), le jeune attaquant de 18 ans affrontera l’AS Saint-Étienne (ASSE), avec en toile de fond une rivalité qu’il connaît déjà.

Une rivalité OL - ASSE bien intégrée

Arrivé à Lyon il y a un an et demi, Gomes Rodriguez n’a pas tardé à être sensibilisé au contexte particulier qui entoure les confrontations avec Saint-Étienne. « La première chose qu’on m’a dite, c’est que je ne pouvais pas porter de vert », glisse-t-il avec le sourire.

Un clin d’œil qui en dit long sur l’importance du derby dans la région, même si l’attaquant assure aborder cette rencontre avec recul : « C’est un super challenge, mais aujourd’hui je suis à Annecy. Le plus important reste de prendre les trois points. »

Ligue 2 : Un contexte sportif exigeant

Neuvième de Ligue 2, Annecy reste au contact du haut de tableau malgré deux revers consécutifs (face au Mans et Troyes). Le déplacement dans le Forez s’annonce délicat, face à une équipe de l'ASSE engagée dans la course à la montée.

« On sait que ce sera un match difficile, mais on donnera le maximum », prévient le joueur, conscient de l’enjeu dans cette fin de saison. À sept journées du terme, le sprint pour les play-offs est lancée.

Un début encourageant à Annecy

Arrivé lors du dernier jour du mercato hivernal, Gomes Rodriguez semble avoir trouvé l’environnement qu’il recherchait à Annecy. « Le coach, les joueurs, c’est exactement ce que je voulais. Je joue plus qu’à Lyon, c’était important pour moi », explique-t-il.

Utilisé régulièrement par Laurent Guyot, le jeune attaquant découvre les exigences du monde professionnel, dans un championnat qu’il juge « très physique ». Il est d'ailleurs entré face à l'ESTAC ce lundi (défaite 1-2).

Alejandro Gomes Rodriguez en quête d’efficacité

S’il n’a pas encore ouvert son compteur, Gomes Rodriguez ne se focalise pas sur ses statistiques. « Les buts et les passes sont importants, mais il faut aussi regarder le travail sans ballon, les courses, le respect des consignes », insiste-t-il.

Un discours lucide pour un joueur en phase d’apprentissage, dont la priorité reste le collectif et le temps de jeu.

Geoffroy-Guichard en ligne de mire

Déjà venu dans le Chaudron avec Lyon sans entrer en jeu, l’attaquant s’apprête cette fois à fouler la pelouse stéphanoise. « « J’y suis déjà allé avec Lyon mais j’étais resté sur le banc. C’était un gros match, il y avait une grosse ambiance. Je pense que ce ne sera une telle ambiance contre Annecy mais ce sera encore une super atmosphère. », confie-t-il au Dauphiné.

Sans pression, mais avec un symbole en tête : celui de ne « pas mettre de chaussures vertes » pour l’occasion. Il l'assure, le match sera suivi du côté de l'OL : « Mes coéquipiers de Lyon m’ont appelé. Ils m'ont dit que beaucoup de monde à Lyon allait regarder le match.»

En espérant les décevoir samedi soir !

Source : Le Dauphiné Libéré