L'ASSE restait sur cinq victoires consécutives avant de se déplacer au Stade des Alpes. Face à Grenoble, les hommes de Philippe Montanier ont su ne pas perdre (0-0) mais voient leur série de victoires s'arrêter. Les Verts tenteront de réagir la semaine prochaine. Sortie suite à une alerte, Julien le Cardinal s'est exprimé à l'issue de la rencontre sur son pépin physique (ischio) et le match du soir.

Arrivé en patron cet hiver, Julien Le Cardinal impressionne ces dernières semaines. Sa sortie peut légitimement provoquer quelques inquiétudes. Rien de grave cependant à en croire le principal concerné.

Le défenseur stéphanois s'est exprimé au micro d'Ici Saint-Etienne Loire en zone mixte : "Ma sortie prématurée ? Nan, nan ça va. C’est juste un peu de fatigue ce qui est normal. J’ai beaucoup enchaîné ces derniers temps alors que j’avais pas beaucoup joué depuis un moment. C'est plus de la gestion qu’autre chose."

Le Cardinal souligne la performance de Maubleu

"Les arrêts de Brice (Maubleu) ont été déterminants oui. Augustine (Boakye) sauve un ballon de but sur la ligne à la fin aussi. On pouvait pas espérer mieux. Ce match nul on a un peu de le chance de l’avoir même. On avance quand même au final, on prend un point. Grenoble c’est une équipe qui prend peu de buts. On n’a pas gagné mais on avance et voilà c’est le plus important. (…)

Il y a peut-être de mauvais choix sur quelques situations, après voilà on avance et c’est le principal. On va penser à Annecy la semaine prochaine maintenant et essayer de faire un meilleur match. (…)

Brice (Maubleu) a répondu présent. On avait confiance en lui de toute façon. On connaît ses qualités et il nous l’a encore montré encore ce soir. C’est très bien pour nous qu’il ait fait ces arrêts, et aussi pour lui pour la suite."