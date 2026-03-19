Dans un football moderne dominé par l’urgence des résultats, la stabilité est devenue une denrée rare. Pourtant, elle conditionne souvent les réussites plus durables. La dernière étude du CIES Football Observatory met justement en lumière cette réalité, en analysant la gestion des effectifs sur le long terme. Championnat par Championnat. Et en Ligue 2, un club attire évidemment notre attention : l’AS Saint-Étienne (ASSE).

L'ASSE, un bon élève

Avec un indice global de 62,6, l’ASSE se classe deuxième de Ligue 2, derrière le Stade de Reims (64,0). Une position flatteuse qui traduit une certaine cohérence dans la construction de l’effectif.

Mais ce chiffre, à lui seul, ne raconte pas toute l’histoire. Car derrière cette bonne note globale, plusieurs indicateurs révèlent un projet encore en construction. Indispensable d'entrer dans le détail.

Un turnover limité : une base solide

Premier enseignement : Saint-Étienne n’est pas un club qui change tout en permanence. Avec 43 joueurs utilisés sur trois saisons, les Verts affichent un total relativement maîtrisé, bien inférieur à certaines équipes comme : US Dunkerque (75 joueurs) ou le Pau FC (72 joueurs)

Dans un championnat où les effectifs sont souvent bouleversés chaque été, cette stabilité relative constitue un socle intéressant. Malgré la relégation, les dirigeants ont fermé la porte et misé sur la stabilité. L'ASSE est l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs différents sur l'année observée.

Une continuité encore fragile à l'ASSE

Mais cette impression de stabilité est nuancée par un autre indicateur clé : la permanence moyenne. Dit autrement, la présence moyenne des joueurs dans leur club. À Saint-Étienne, les joueurs restent en moyenne 1,12 an. Un chiffre correct… mais loin des références du championnat en la matière comme le SC Bastia (1,61 an) ou Grenoble Foot (1,60 an).

Autrement dit, si l’ASSE limite le nombre de joueurs utilisés, elle peine encore à conserver ses éléments dans la durée. Une donnée qui s'explique par la large revue d'effectif opéré l'été dernier par les dirigeants de l'ASSE.

Un recrutement dans la moyenne… et cohérent

Autre enseignement : la politique de recrutement. Avec un âge moyen de 23,9 ans, les Verts se situent dans une zone intermédiaire. Ni dans une logique de formation pure, ni dans une stratégie de joueurs expérimentés. Ce choix traduit une volonté : recruter des joueurs déjà compétitifs mais avec encore du potentiel de progression. Parfois critiqué sur le sujet, l'ASSE tente de conserver un certain équilibre à ce niveau. Un compromis souvent recherché en Ligue 2, où l’objectif est de performer rapidement sans hypothéquer l’avenir. L'ASSE veut remonter en Ligue 1 rapidement. Le recrutement de Julien Le Cardinal est parlant en ce sens.

Des contrats sécurisés : un vrai point fort pour l'ASSE

C’est sans doute là que l’ASSE marque des points. Avec une durée moyenne de contrat de 2,19 ans, le club stéphanois se positionne parmi les plus solides du championnat, juste derrière le Stade de Reims. À l’inverse, certains clubs apparaissent beaucoup plus fragiles comme l'US Boulogne (0,76 an) ou Amiens SC (0,92 an).

Sur ce point, Saint-Étienne montre une vraie maîtrise. Une maitrise plus simple avec les moyens financiers de l'ASSE.

Une trajectoire logique… mais encore incomplète

Au final, l’étude du CIES dessine le portrait d’un club en transition. L’AS Saint-Étienne n’est plus dans l’instabilité chronique qui a marqué certaines saisons récentes. Le club avance, structure son projet, sécurise ses joueurs. Mais il lui manque encore un élément clé : la continuité dans le temps. C’est bien là que se joue la différence entre un club stable… et un club performant sur la durée. C'est tout le pari des dirigeants de l'ASSE qui mise sur la stabilité pour retrouver la Ligue 1 et réver des sommets.

Le vrai enjeu : transformer la stabilité en performance

L’ASSE coche aujourd’hui plusieurs cases :

un effectif relativement stable

une stratégie de recrutement cohérente

des contrats sécurisés

Reste désormais à franchir un cap : installer une vraie continuité sportive. C’est souvent à ce moment-là que les projets prennent une autre dimension… et que les ambitions de remontée deviennent concrètes.

Source : CIES

Analyse sur l'ensemble de la Ligue 2