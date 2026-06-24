Ancien entraîneur de l'ASSE, Óscar Garcia s'apprête à relever un tout nouveau défi dans sa carrière. Après un récent passage sur le banc de l'Ajax Amsterdam, le technicien espagnol a officiellement trouvé sa nouvelle équipe pour la saison à venir. Le mercato des coachs s'active et l'ancien Vert continue son tour d'Europe !

Passé par le Forez lors de la saison 2017/2018, Óscar Garcia a connu une trajectoire riche en rebondissements. Du haut de ses 53 ans, le natif de Sabadell possède une solide expérience acquise dans plusieurs championnats européens majeurs. Notamment au Stade de Reims ou encore au Celta de Vigo. Plus récemment, il avait rebondi aux Pays-Bas du côté de l'Ajax Amsterdam. Mais l'aventure néerlandaise prend fin, et c'est en Pologne qu'il va poser ses valises.

Un contrat de trois ans au Pogoń Szczecin pour Garcia

L'annonce est désormais officielle. Óscar Garcia est le nouvel entraîneur du Pogoń Szczecin ! Le club polonais a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en lui souhaitant la bienvenue. "Bienvenue à Szczecin, entraîneur !". L'ancien coach de l'ASSE s'est engagé sur le long terme en signant un contrat de trois ans, ce qui le lie avec sa nouvelle équipe jusqu'au 30 juin 2029.

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Pour Óscar Garcia, ce projet représente une belle opportunité de mettre en place ses principes de jeu. Adepte d'une formation préférentielle en 4-3-3 offensif, le technicien espagnol a l'habitude de proposer un football dynamique. En Pologne, il tentera de stabiliser sa moyenne de temps sur un banc. Lui qui affiche une période moyenne de 0,74 ans en tant qu'entraîneur au fil de sa carrière.

Un habitué des bancs européens après son passage à l'ASSE

Ce nouveau challenge s'ajoute à un historique déjà bien rempli pour l'ancien joueur de l'UE Lleida, qui a mis fin à sa carrière sur les terrains en juillet 2005. Les supporters stéphanois se souviennent de son court passage à l'AS Saint-Etienne. Il avait dirigé 13 rencontres pour une moyenne de 1,38 point par match, avant de quitter le club en novembre 2017.

Depuis, Óscar Garcia a pas mal voyagé. Il a notamment dirigé l'Olympiakos, le Celta de Vigo, puis le Stade de Reims en Ligue 1 avec 51 matchs au compteur. Après des expériences à OH Leuven en Belgique et aux Chivas, il avait rejoint l'Ajax Amsterdam au début de l'année 2026, d'avant d'accepter ce nouveau défi en Pologne. À Szczecin, un autre défi l'attend pour les trois prochaines années.