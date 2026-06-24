Anthony Briançon traverse une période importante de sa carrière. L'ancien capitaine de l'ASSE vient de prolonger son contrat avec le Pau FC tout en obtenant son certificat au sein du programme développé par l'UNFP et l'emlyon business school. Une double satisfaction pour le défenseur de 31 ans.

Quelques jours seulement avant d'avoir validé sa prolongation avec le Pau FC, Anthony Briançon a également reçu son diplôme dans le cadre du "Unlimited Players Major Program". Un cursus lancé par l'UNFP en partenariat avec l'emlyon business school afin d'accompagner les footballeurs dans la préparation de leur reconversion.

Le club béarnais a officialisé la prolongation de son défenseur : "Le défenseur s'inscrit ainsi dans la durée en Béarn et continuera d'apporter toute son expérience au sein du club."

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Arrivé à Pau après son passage à Saint-Étienne, Briançon poursuit donc son aventure en Ligue 2. Son expérience constitue un atout important pour le vestiaire palois, tandis que son avenir sportif semble désormais sécurisé.

Briançon prépare déjà l'après-football

Parallèlement à sa carrière, l'ancien capitaine des Verts fait partie de la première promotion du programme développé par l'UNFP et l'emlyon. Pendant trois ans, dix joueurs et joueuses professionnels ont suivi des modules consacrés au management, à la finance, à la communication ou encore au leadership. Amandine Henry, Damien Da Silva ou Mattéo Ahlinvi figurent également parmi les diplômés.

Cette initiative répond à une demande de plus en plus forte des footballeurs professionnels qui souhaitent préparer leur reconversion avant la fin de leur carrière.

L'ancien capitaine des Verts avance sur deux fronts : les terrains et sa vie post-carrière

Après avoir porté le brassard de l'ASSE lors de la saison 2022-2023, Anthony Briançon poursuit donc son parcours avec rigueur et d'anticipation, tant sur les pelouses qu'en dehors. Son avenir sportif est assuré à Pau tandis que sa formation lui permet déjà d'envisager la suite.