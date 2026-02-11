Après la mi-saison, il n’est pas rare de voir des coachs quitter leurs fonctions et d’autres rebondir dans d’anciens clubs. Libre de tout contrat, Oscar Garcia s’apprête à relever un nouveau défi à l’étranger.

Récemment, Philippe Montanier a succédé à Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE. Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM, tout comme Habib Beye à Rennes. En quelques jours, les départs se sont enchaînés en France. À l’étranger, ça bouge également. Le successeur de Christophe Galtier en 2017 rebondit à l’Ajax Amsterdam.

Oscar Garcia va travailler avec les jeunes

Depuis son départ de Saint-Étienne en novembre 2017, Oscar Garcia a enchaîné les postes, en France et à l’étranger. L’ancien coach des U19 de Barcelone est ensuite passé par l’Olympiakos, le Celta Vigo, Reims, l’OH Louvain et Chivas. Un club qu’il a quitté le 3 mars 2025.

Aux Pays-Bas, il s’apprête à relever un joli challenge à la tête des U23 de l’Ajax Amsterdam. Le club l’a annoncé dans un communiqué ce mardi soir. Oscar Garcia s’engage ainsi jusqu’en 2027 avec l’équipe réserve de l’Ajax. 20e et dernière de D2 néerlandaise, sa nouvelle équipe se retrouve pour le moment en grande difficulté. Oscar Garcia et son staff devront rapidement trouver des solutions pour remonter la pente.