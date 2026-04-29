L’ASSE terminera la saison 2025-2026 de Ligue 2 par la réception d’Amiens au Stade Geoffroy Guichard. La rencontre aura lieu en même temps que les huit autres de la 34ᵉ et dernière journée de championnat.

Le match aller s’était déroulé un mardi soir de septembre au stade de la licorne. L’ASSE avait peiné à trouver la faille et à venir à bout de l’Amiens SC. Après une frappe de Zuriko Davitashvili repoussée par le poteau, Lucas Stassin avait été le plus prompt pour reprendre le ballon.

Le belge avait alors inscrit son quatrième but en septembre et semblait retrouver ces standards du début 2025. Après ce but, l’ancien joueur de Westerloo a connu une longue période de disette où il n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets avec les Verts pendant plusieurs mois.

Amiens bourreau des Verts dans le Chaudron ?

Les dernières venues de l’Amiens SC ne sont pas de très bons souvenirs pour les joueurs stéphanois. Fin janvier 2024, Maxime Do Couto avait inscrit l’unique but de la rencontre à Geoffroy Guichard et faisait connaître à Olivier Dall’Oglio sa première défaite sur le banc de l’ASSE.

Un peu moins d’un an auparavant, les joueurs ligériens avaient été tenus en échec par le club picard. Iron Gomis avait réussi à tromper Larsonneur pour ouvrir le score avant une égalisation signée Niels Nkounkou au début du dernier quart d’heure. Il faut remonter au 19 août 2017 pour retrouver un succès des Verts à domicile face à Amiens. Pour la troisième rencontre de Ligue 1 de son histoire, l’ASC avait perdu 3-0 dans le Chaudron. Jonathan Bamba avait ouvert le score avant un doublé de Bryan Dabo.

ASSE - Amiens est programmé

L’ASSE connaissait déjà la date et l’heure de sa rencontre face à Amiens comptant pour la 34ᵉ et dernière journée de Ligue 2. Le match aura lieu le samedi 9 mai à 20h au Stade Geoffroy Guichard. La programmation TV de la partie vient d’être communiquée.

Programmation complète de la 34 ᵉ journée de Ligue 2

Samedi 9 mai 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 2 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX 4 à 7

AS Saint-Étienne – Amiens SC

Stade de Reims – Pau FC

Red Star FC – Montpellier Hérault SC

SC Bastia – Le Mans FC

Grenoble Foot 38 – ESTAC Troyes

Les matchs en intégralité sur beinsports.com

FC Annecy – Rodez Aveyron Football

AS Nancy-Lorraine – USL Dunkerque

Stade Lavallois MFC – US Boulogne CO

Clermont Foot 63 – EA Guingamp