L’ASSE ouvre un nouveau chapitre avec la nomination d’un référent supporters, un poste stratégique pour apaiser et renforcer le lien entre le club et ses tribunes.

L’ASSE avance. En interne, une page s’est tournée ces dernières semaines avec le départ de Romain Ducarre. Le club du Forez n’a pas tardé à réagir. Un nouveau visage a officiellement pris ses fonctions au poste de SLO (Supporter Liaison Officer). Un rôle devenu incontournable dans le football professionnel.

Dans un contexte où la relation entre direction et groupes ultras est scrutée à la loupe, ce choix n’a rien d’anodin. L’ASSE envoie un message clair : le dialogue reste une priorité. Et il doit être structuré.

ASSE : un poste de référent supporters devenu indispensable

Depuis 2016, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont l’obligation de nommer un référent supporters. Initialement imposé par l’UEFA pour les compétitions européennes, ce dispositif a été étendu à l’ensemble des clubs professionnels français.

L’objectif est simple : fluidifier les échanges entre les tribunes, les instances et la direction. Le référent supporters agit comme un médiateur. Il accompagne les déplacements. Il coordonne les animations. Il travaille avec les autorités locales. Il assure aussi le lien avec la LFP et la FFF.

À Saint-Étienne, où la ferveur du Chaudron reste une identité forte, ce rôle prend une dimension particulière. La stabilité du dialogue est un enjeu majeur pour accompagner le projet sportif porté par Philippe Montanier.

Une nouvelle ère après le départ de Romain Ducarre

Arrivé début 2022, Romain Ducarre a quitté ses fonctions fin janvier 2026. Sur LinkedIn, il a annoncé son départ avec émotion.

Pour lui succéder, l’ASSE a choisi Simon Graillon. Originaire de Saint-Chamond, il arrive de la Ligue Occitanie de Rugby où il gérait l’événementiel. Un profil local. Un homme habitué à l’organisation et au terrain.

Le défi est de taille. Les déplacements des supporters, la coordination avec les forces de l’ordre, les échanges réguliers avec les groupes… Tout repose sur un équilibre fragile.

Mais le signal envoyé est fort. En nommant rapidement un successeur, le club montre sa volonté de stabiliser la relation avec ses tribunes. Dans un football français souvent marqué par les crispations, l’ASSE veut jouer la carte du dialogue.

Et dans une saison où chaque détail compte, ce choix pourrait peser bien plus qu’il n’y paraît.