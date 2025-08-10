En conférence de presse d'après-match, le coach lavallois Olivier Frapolli est revenu sur le nul spectaculaire (3-3) face à l’ASSE. Il salue l’état d’esprit de ses joueurs et un scénario haletant.

Pour Olivier Frapolli, cette première journée de Ligue 2 restera dans les mémoires. “On a vu six buts, on a vu un jeu ouvert des deux côtés. Beaucoup d'engagement pour un premier match au niveau athlétique”, a-t-il résumé. Le technicien mayennais insiste sur l’intensité du duel : “Beaucoup de courses. J'ai hâte de voir les données athlétiques.”

Le coach ne cache pas que le match a été un bras de fer permanent, sans qu’aucune équipe ne parvienne à imposer totalement son tempo. “On n'a jamais senti que le match était sous maîtrise, mais on n'a jamais senti non plus que le match était hors de portée.”

Une tension positive jusqu’au bout

Frapolli parle d’une rencontre où chaque minute comptait. “En fait, sous tension finalement, mais pas une tension forcément négative, mais sous tension.” Pour lui, cette intensité a entretenu l’espoir à tout instant : “Quand on a ouvert le score, on sentait que Saint-Etienne pouvait égaliser presque à tout moment. Et on sentait aussi qu'il y avait la place pour marquer.” Laval, bien que malmené en première période et mis en danger après la pause, a ainsi maintenu le cap malgré les coups durs et les buts stéphanois.

Un esprit offensif récompensé

Olivier Frapolli n’a pas hésité à jouer son va-tout dans les derniers instants. “On a un effectif qui y a cru jusqu'au bout. On a joué notre va-tout dans les dernières minutes avec une équipe très offensive, voire déséquilibrée.”

Ce choix audacieux a payé, puisque les Tangos ont arraché l’égalisation à la 87e minute grâce à Ethan Clavreul. Un point qui, face à l’un des grands favoris pour la montée, ressemble à une petite victoire morale pour le Stade Lavallois.