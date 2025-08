L’ASSE tient enfin son latéral droit ! João Ferreira, défenseur portugais de 24 ans, serait sur le point de s’engager avec les Verts en provenance de Watford pour environ 3 millions d’euros.

Le chantier des couloirs défensifs prend forme. Alors que le dossier Yvann Maçon a longtemps gelé les mouvements, l’AS Saint-Étienne passe à l’action avec un renfort de poids. João Ferreira, arrière droit de Watford, s’apprête à découvrir la Ligue 2 sous le maillot vert. Selon les informations de Lucas Bendoni, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert avoisinant les 3 millions d’euros, assorti de bonus et d’un pourcentage à la revente.

Formé au Benfica Lisbonne, le défenseur portugais de 24 ans (1,85 m) évoluait à Watford depuis janvier 2023. Il compte plusieurs saisons d’expérience en Championship et arrive avec un profil complet, capable d’évoluer également comme défenseur central ou milieu droit.

Ce recrutement répond à une priorité de longue date du staff stéphanois. Malgré les nombreuses pistes (Paul Joly, Calvin Johnston, Ismail Yildiz), aucune offre concrète n’avait encore été formulée. L’incertitude autour de l’avenir d’Yvann Maçon a longtemps freiné les démarches. Son transfert avorté au Servette FC semble désormais avoir été digéré, et l’ASSE a donc opté pour une cible plus expérimentée.

Si le transfert se concrétise, l’arrivée de João Ferreira devrait stabiliser un poste en souffrance et apporter de la sérénité à une ligne défensive en reconstruction. Avec Chico Lamba également arrivé cet été, les Verts refondent leur assise défensive autour de joueurs solides, jeunes mais déjà rodés.

Avec Ferreira, l’ASSE signerait sa cinquième recrue estivale après Irvin Cardona, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber et Chico Lamba. Joshua Duffus, présent au club, est aussi intégré dans le projet. Ce recrutement s’inscrit dans la volonté du club de jouer les premiers rôles en Ligue 2, avec un effectif densifié et homogène.

SkySport précise que Joao Ferreira rejoint l'ASSE avec un contrat de 4 ans. Il serait Vert jusqu'en juin 2029.

À une semaine du déplacement à Laval pour la première journée de championnat, les recrues sont très attendue. Eirik Horneland disposerait désormais d’un latéral droit de métier pour bâtir sa ligne défensive. Un profil complémentaire, travailleur, au fort potentiel de revente… Exactement ce que recherche le board stéphanois depuis le début du mercato.

Né le 22 mars 2001

Club : Watford

Arrière droit

Ancien international U19 portugais

Estimé à 3 millions par transfermarkt

Sous contrat jusqu'en juin 2027

🚨🇵🇹 Watford and Saint-Etienne agree deal for right-back Joao Ferreira to join the French side on fee in the region of €3m + add-ons. A sell-on % is also included. 🟡⚫️ #WatfordFC #ASSE @SkySportsNews pic.twitter.com/YdRBB9jw8w

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 1, 2025