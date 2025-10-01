Avant un déplacement crucial sur la pelouse du MHSC, l’ASSE devra composer avec plusieurs absences importantes. Quatre joueurs manqueront à l’appel pour ce choc de la 9e journée.

Le calendrier offre un sommet pour cette neuvième journée de Ligue 2 : un duel entre deux anciens pensionnaires de l’élite, Montpellier et l’ASSE, tous deux engagés dans la course à la remontée. Pour cette rencontre à fort enjeu, Eirik Horneland devra faire sans plusieurs éléments de son effectif.

Le coach stéphanois l’a confirmé en conférence de presse avant ASSE - EAG : “Luan Gadegbeku et Lassana Traoré seront tous les deux indisponibles jusqu'à la fin de la prochaine trêve internationale. N'Guessan est retenu avec la sélection U20 au Chili. Pour le reste, tout le groupe est opérationnel.”

L'ASSE sans Bernauer pour plusieurs matchs ?

Mais depuis cette déclaration, une absence s’est ajoutée à la liste. Face à Guingamp, Maxime Bernauer a été exclu en toute fin de match après un geste d’humeur malvenu suite au troisième but encaissé par les Verts. Une expulsion qui entraîne une suspension automatique pour le prochain match, en attendant les sanctions de la commission de discipline. Le joueur a tenu à s’excuser publiquement. Une attitude à saluer, mais qui n’empêchera pas le staff de devoir réorganiser sa défense pour le déplacement dans l’Hérault.

João Ferreira de retour dans le onze

La bonne nouvelle vient de l’arrière-garde : João Ferreira est enfin prêt à revenir en compétition. Non retenu à Amiens pour des raisons physiques, le latéral portugais a suivi un programme spécifique qui lui a permis de retrouver la pleine possession de ses moyens. “João s’est bien entraîné cette semaine. Il est désormais à 100 % physiquement.”, a confirmé Horneland. Sur le banc en début de rencontre face à l'EAG, Ferreira a pu remplacer Annan samedi dernier.

Un retour qui arrive à point nommé, alors que la défense stéphanoise est remaniée. Les qualités de Ferreira pourraient être précieuses dans une rencontre très importante.

Des jeunes à l'infirmerie

Outre Luan Gadegbeku (cheville) et Lassana Traoré, dont les blessures les tiendront à l’écart jusqu’à la prochaine trêve, l’ASSE devra aussi faire sans Djylian N’Guessan, appelé avec l’équipe de France U20 pour la Coupe du Monde au Chili. Un coup dur pour le jeune milieu, auteur d’un bon début de saison avec les Verts.