Déjà en difficulté face à Guingamp, l’ASSE a fini le match à dix après l’expulsion de Maxime Bernauer, sanctionné pour un geste d’humeur lors du but de Tanguy Ahile. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

À la 77e minute, dans la foulée du troisième but Guingampais, Bernauer a perdu ses nerfs. Irrité par l’attitude adverse et le scénario du match, le défenseur central a commis un geste d’humeur aussitôt sanctionné d’un carton rouge direct. Une expulsion qui a lourdement pesé alors que les Verts tentaient encore de revenir.

"Il ne faut pas non plus jeter Bernauer en pâture."

"Je trouve les gens un peu durs avec le match de Bernauer", affirme Valentin, chroniqueur au Sainté Night Club. Pour lui, le défenseur a livré une copie plus intéressante qu’il n’y paraît, malgré son expulsion. "Offensivement, il a montré de la volonté. Il tente une ou deux ouvertures. Après, il faut être lucide : on ne va pas le transformer. Ce n’est pas un latéral droit de métier. Et malgré ça, je trouve qu’il a plutôt bien dépanné jusque-là."

Titularisé tour à tour à gauche puis à droite, Maxime Bernauer a dû dépanner un Eirik Horneland contraint par les nombreuses absences. "On parle quand même d’un gars qui, sur les trois derniers matchs, a été titularisé à un poste qui n’est pas le sien. (...) Pour Bernauer, c’est de la fatigue mentale", analyse Valentin.

Ballotté depuis le début de saison, aligné quasiment à chaque rencontre, le joueur a fini par accuser le coup. "Le mec a été trimballé depuis le début de saison, il a joué quasiment tous les matchs, si ce n’est tous. Forcément, la tête et les jambes ne suivent plus. Le retour de Ferreira, je pense, va faire du bien à l’équipe, mais aussi à Bernauer lui-même. Donc oui, Ferreira va faire du bien, mais il ne faut pas non plus jeter Bernauer en pâture."

Une simple "bêtise" pour le défenseur de l'ASSE ?

"C’est un joueur qui intériorise beaucoup, on l’avait déjà remarqué quand il avait dû dépanner aux deux postes de latéral. Il a parfois cette tendance-là. Je pense qu’il a été dépassé." De son côté, Joss Randall ne pointe pas le Stéphanois du doigt.

"Mais c’est quelqu’un qu’on ne peut pas accuser de ne pas s’investir : il donne tout, même émotionnellement. Justement, je crois que le fait de sentir qu’il faisait un mauvais match, ajouté à la frustration, a fait qu’il a vrillé. Oui, il est capable de faire une bêtise. Là, il a été emporté par le truc."