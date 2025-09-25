Même éloigné des terrains, Luan Gadegbeku peut compter sur le soutien et les conseils avisés de Loïc Perrin. Le coordinateur sportif de l’ASSE n’hésite pas à accompagner les jeunes Verts dans leur progression, rappelant l’importance du travail, de la patience et de l’ambition.

Victime d’une blessure à la cheville, le jeune Luan Gadegbeku traverse une période délicate. Mais à l’ASSE, personne n’est laissé de côté. Fidèle à son rôle, Loïc Perrin a pris le temps d’échanger avec lui comme l'atteste le dernier inside du club, s’appuyant sur les exemples récents d’Appiah et Annan, revenus à la compétition après quatre semaines. Pour l’ancien capitaine, la clé réside dans une reprise progressive et maîtrisée : « Étape par étape. Ce que tu as aujourd’hui avec l’équipe première, c’est top. Il faut continuer à franchir les paliers. »

Encourager sans brûler les étapes : la philosophie Perrin à l'ASSE

Toujours attentif au développement des jeunes, Perrin insiste sur la valeur de l’entraînement quotidien avec le groupe professionnel et des premières minutes de jeu accumulées. Pour lui, ces moments représentent déjà un énorme pas en avant dans la carrière d’un joueur issu du centre de formation. S’il met en garde contre toute précipitation, il souligne l’importance de « se sentir bien dans le groupe » et d’exprimer sa personnalité sur le terrain : « Je vois que tu es quelqu’un de réservé mais quand tu es sur le terrain, tu es différent. Je vois que tu encourages, tu parles… c’est bien ! »

Les jeunes Verts invités à bousculer la hiérarchie

Dans ses propos, l’ex-défenseur rappelle également la philosophie qui l’anime depuis toujours : les jeunes ne sont pas seulement là pour apprendre, mais aussi pour gagner leur place, dans le respect du travail et de leurs aînés. « Comme je dis souvent aux jeunes, vous êtes aussi là pour prendre la place des plus anciens », confie-t-il. Un message clair, qui incarne parfaitement l’ADN de l’ASSE : donner leur chance aux jeunes, tout en instaurant une saine concurrence bénéfique au collectif.

En encourageant Gadegbeku dans un moment difficile, Loïc Perrin illustre une nouvelle fois son rôle central dans la formation et l’accompagnement des talents stéphanois. Plus qu’un coordinateur sportif, il reste un véritable capitaine dans l’âme, toujours présent pour transmettre les valeurs vertes aux futures générations.