Pour son entrée en lice au Mondial U20 au Chili, l’équipe de France de Bernard Diomède a battu l’Afrique du Sud (2-1). Bermont et Michal ont marqué pour des Bleuets longtemps accrochés. N'Guessan a fait ses débuts...

Privée de plusieurs joueurs retenus par leurs clubs, l’équipe de France U20 débutait ce lundi son Mondial face aux champions d’Afrique en titre. Les jeunes Tricolores ont pris les commandes du match en multipliant les occasions. Après avoir trouvé le poteau, le Lensois Anthony Bermont a ouvert le score d’une belle volée à la 25e minute.

Cette ouverture du score récompensait une entame sérieuse et une volonté de jouer haut. Mais la joie fut de courte durée. Pris de vitesse, Elyaz Zidane concédait un penalty logique transformé par AhShene (33e). L’Afrique du Sud, jusque-là inoffensive, revenait à hauteur et la France regagnait les vestiaires frustrée (1-1).

Michal libère les Bleuets en seconde période

Au retour des vestiaires, les Bleuets ont accentué leur domination. Lucas Michal, déjà très en vue en première période malgré plusieurs ratés, multipliait les appels et les frappes. Mais le portier sud-africain tenait bon, obligeant les Français à patienter.

L’instant clé arrivait finalement à la 80e minute. Sur une nouvelle action côté gauche, le Monégasque éliminait son vis-à-vis d’un crochet et envoyait une frappe précise au ras du poteau. Cette fois, le ballon terminait au fond et permettait aux Tricolores de reprendre l’avantage (2-1).

Dans les dernières minutes, la défense française, bien aidée par Lisandru Olmeta, auteur d’une parade décisive, tenait bon pour conserver cette victoire méritée mais obtenue dans la douleur.

N’Guessan fait ses débuts, la suite face aux États-Unis

Cette rencontre a également marqué la première apparition de Djylian N’Guessan, attaquant de l’AS Saint-Étienne. Entré en jeu à la 68e minute, le jeune Stéphanois a immédiatement montré son envie de peser dans les duels, mais a écopé rapidement d’un carton jaune. Présenté comme une pépite chez les Verts, il aura l’occasion de se montrer davantage lors des prochains matches.

Avec ce succès inaugural, les Bleuets signent une belle opération dans un groupe E où les États-Unis s’annoncent comme l’adversaire le plus redoutable. Bernard Diomède a d’ailleurs rappelé que les Américains figuraient parmi les favoris de la compétition. La rencontre de jeudi soir (22h) sera déjà un vrai test pour mesurer les ambitions de cette génération française.

France – Afrique du Sud : 2-1 (Bermont 25e, Michal 80e ; AhShene 33e sp.)