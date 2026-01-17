Lucas Stassin n'a plus marqué depuis octobre. Une éternité pour un attaquant de son niveau. Une anomalie pour l'ASSE. Eirik Horneland et Aïmen Moueffek se sont exprimés à son sujet en conférence de presse.

Eirik Horneland, entraîneur de l'ASSE : "Lucas Stassin ? Nous lui donnons de la confiance en le lançant à chaque match. On essaie avant tout de le mettre en confiance au maximum. On essaie de lui donner du temps de jeu, on essaie de le mettre en confiance aussi à l'entraînement avec du travail devant le but pour qu'il trouve le bon rythme.

Il paye aussi son retour de blessure depuis le mois d'avril où son retour n'a pas été n'a pas été facile, mais il va retrouver le rythme en tout cas. On fait tout pour et je le sens se rapprocher, je le vois à l'entraînement travailler dur et c'est une bonne chose qu'il soit dans ces dispositions. Il va retrouver son rythme, je le sens vraiment revenir à son niveau."

Horneland (ASSE) pas surpris de sa méforme

Eirik Horneland, entraîneur de l'ASSE : "Une condition pour la bonne santé de Saint-Etienne d'avoir un bon Lucas Stassin ? Non, non, non. On a plusieurs attaquants. Il se montre très souvent actif et en bonne position devant le but. On a continué à marquer sans lui. On va continuer à le faire. Je suis assez confiant là-dessus. Je ne suis pas surpris de cette méforme. Il avait un bon rythme de jeu. Il n'a pas été blessé la saison dernière. Il a aussi eu un été mouvementé."

Moueffek à fond derrière Stassin

Aîmen Moueffek (ASSE) : "Notre rôle, c'est de continuer à l'aider, à le pousser, à le faire marquer. Quand ça va commencer à rentrer, on sait qu'il va les enchaîner, on ne s'inquiète pas pour ça. Lucas Stassin est à fond avec nous. Il est motivé, il a envie de faire monter le club en Ligue 1. Au niveau de son comportement, on est très contents de lui. Et maintenant, c'est à nous aussi de l'aider parce qu'on est là pour ça. On sait qu'on a un attaquant avec un grand talent comme Lucas. On doit aller l'aider pour qu'il retrouve vite le chemin des filets.

Bien qu'il soit jeune, c'est déjà un top joueur et mentalement, c'est déjà un grand dans sa tête. Il sait gérer ces situations et je ne m'en fais pas pour lui. Et puis, il sait que si ça ne va pas ou s'il est dans un moment moins bon, on est là pour lui et il peut s'appuyer sur ses coéquipiers."