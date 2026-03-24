Dennis Appiah a signé une prestation solide contre Annecy, dans un rôle inattendu. Un choix fort de Philippe Montanier qui pourrait peser dans la course à la montée de l’ASSE.

Le match face à Annecy (4-0) n’a pas seulement marqué par son score. Il a surtout mis en lumière un choix tactique fort de Philippe Montanier. Exit le 4-3-3, place à un 3-4-3 plus audacieux. Un système qui a rebattu les cartes dans le couloir droit. Et à ce jeu-là, Dennis Appiah a saisi sa chance.

Titularisé à la surprise générale en piston droit, l’ancien Nantais a livré une prestation aboutie. Solide défensivement, juste dans ses projections, il a parfaitement incarné le rôle. Une performance d’autant plus notable qu’il n’avait plus débuté un match depuis le 3 janvier face au Mans (0-0). Une éternité à l’échelle d’une saison.

Appiah relance la concurrence à l’ASSE

Ce changement de système n’a pas fait que des heureux. Igor Miladinovic en a fait les frais, relégué sur le banc pour cette rencontre. Un choix fort de Montanier, qui a préféré miser sur l’expérience d’Appiah.

Avec seulement 624 minutes disputées cette saison, le défenseur vivait une année compliquée en termes de temps de jeu. Cette titularisation n’était que sa sixième. Mais face à Annecy, il a rappelé pourquoi il reste un élément respecté dans le vestiaire stéphanois.

Son match a été propre, appliqué, sans fioritures. Le genre de prestation qui rassure un staff dans les moments clés. Dans un rôle exigeant de piston, il a su enchaîner les efforts et apporter de la stabilité à son couloir.

Un cadre précieux dans l’opération montée

Dennis Appiah ne représente peut-être pas l’avenir de l’ASSE. En fin de contrat en juin prochain, son futur semble s’écrire ailleurs. Mais dans l’immédiat, il reste une pièce importante du puzzle.

Dans une fin de saison où chaque détail compte, son expérience peut faire la différence. Le collectif stéphanois a besoin de joueurs capables de répondre présent, même après une longue période sans titularisation. Et c’est exactement ce qu’il a montré.

Autre symbole fort : ce match contre Annecy était son 100e sous le maillot vert en compétition officielle. Une étape importante pour un joueur souvent discret mais toujours impliqué.