La valeur marchande de l'effectif de l'ASSE connaît de fortes évolutions après la mise à jour Transfermarkt de mars. Plusieurs joueurs stéphanois progressent fortement, confirmant la dynamique du groupe.

La dernière actualisation des valeurs marchandes sur Transfermarkt, réalisée en mars après celle de décembre, apporte son lot d’enseignements. En seulement trois mois, l’effectif de l’ASSE a connu de nombreux mouvements. Entre confirmations, révélations et légères déceptions, ces chiffres traduisent une tendance claire : le club forézien valorise mieux ses talents.

Au total, 11 joueurs ont vu leur cote grimper, contre seulement 4 en baisse. Une dynamique globalement positive, qui reflète les performances récentes sous les ordres de Philippe Montanier.

Valeur marchande ASSE : le classement du plus cher au moins cher

Sans surprise, certains cadres dominent largement ce classement. En tête, Lucas Stassin s’impose comme l’actif le plus précieux du club avec une valeur estimée à 15 millions d’euros. Juste derrière, Zuriko Davitashvili atteint désormais les 10 millions d’euros après sa progression.

Voici le classement complet :

Lucas Stassin : 15M

Zuriko Davitashvili : 10M

Djylian N’Guessan : 5M

Abdoulaye Kanté : 4M

Kevin Pedro : 4M

Chico Lamba : 4M

Mickaël Nadé : 3M

Gautier Larsonneur : 3M

Igor Miladinovic : 3M

Joshua Duffus : 3M

Mahmoud Jaber : 2M

Aimen Moueffek : 2M

Ebenezer Annan : 2M

Irvin Cardona : 2,5M

Joao Ferreira : 2,5M

Aboubaka Soumahoro : 1,8M

Maxime Bernauer : 1,5M

Julien Le Cardinal : 1,5M

Ben Old : 1,2M

Nadir El Jamali : 800K

Strahinja Stojkovic : 800K

Martens-Chris Paalberg : 700K

Dennis Appiah : 600K

Florian Tardieu : 500K

Paul Eymard : 500K

Luan Gadegbeku : 500K

Brice Maubleu : 150K

Lassana Traoré : 100K

Ce classement met en lumière la forte concentration de valeur autour de quelques joueurs offensifs et jeunes talents.

Les plus fortes hausses et les plus grosses décotes

La grande tendance de cette mise à jour reste la progression de nombreux joueurs. Certains affichent même des bonds spectaculaires.

Parmi les plus fortes hausses :

Kevin Pedro : +3,9M (de 100K à 4M)

Djylian N’Guessan : +3M (de 2M à 5M)

Zuriko Davitashvili : +2M (de 8M à 10M)

Mickaël Nadé : +1M (de 2M à 3M)

Igor Miladinovic : +1M (de 2M à 3M)

Derrière eux, plusieurs joueurs doublent quasiment leur valeur :

Ben Old : +600K

Nadir El Jamali : +500K

Abdoulaye Kanté : +1M

Paul Eymard : +300K

Luan Gadegbeku : +200K

Martens-Chris Paalberg : +300K

À l’inverse, seuls quatre joueurs voient leur valeur reculer :

Joao Ferreira : -500K

Ebenezer Annan : -500K

Maxime Bernauer : -300K

Dennis Appiah : -100K

Des baisses limitées qui n’inversent pas la tendance globale très positive de l’effectif.

Une stabilité importante et des contrats à surveiller

Treize joueurs conservent une valeur stable. Parmi eux, plusieurs cadres comme Gautier Larsonneur, Irvin Cardona ou encore Aimen Moueffek. Une stabilité logique au regard de leurs performances régulières.

Mais un point mérite une attention particulière : trois joueurs arrivent en fin de contrat en juin prochain. Il s’agit de Florian Tardieu, Brice Maubleu et Dennis Appiah. Une situation qui peut impacter leur valeur marchande et les décisions du club dans les semaines à venir.

Ces évolutions confirment une chose : l’ASSE dispose aujourd’hui d’un effectif en pleine valorisation. Les jeunes talents explosent, tandis que certains cadres maintiennent leur niveau. Une dynamique encourageante, alors que le club cherche à consolider son projet sportif.

L’information clé reste la progression spectaculaire de Kevin Pedro et Djylian N’Guessan, symboles d’une nouvelle génération qui prend de la valeur à grande vitesse.

Source : Transfermarkt

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