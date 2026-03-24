L’ASSE aborde la trêve internationale avec confiance après une série solide en Ligue 2. Invaincus depuis sept matchs sous Philippe Montanier, les Verts envoient plusieurs joueurs en sélection tandis que le club a fait le choix ne pas programmer de match amical. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des équipes de Ligue 2.

La dynamique est positive du côté de Saint-Étienne. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Verts ont retrouvé de la stabilité. Sept matchs sans défaite. Quatre clean sheets consécutifs. Une solidité défensive retrouvée qui place l'ASSE seconde, à 4 points de Troyes leader, et avec 3 points d'avance sur le Mans troisième. Cette trêve internationale arrive donc à un moment charnière. Elle permet de souffler… mais aussi de mettre en lumière plusieurs Stéphanois appelés avec leurs sélections.

Car ils sont nombreux, les joueurs de l'ASSE à quitter le Forez en cette fin mars. Entre jeunes en devenir et joueurs confirmés, l’ASSE est bien représentée à l’international.

ASSE : une forte présence en sélection

Plusieurs profils composent cette vague stéphanoise. Chez les jeunes, Axel Dodote et Paul Eymard vont défendre les couleurs de l’équipe de France U19. Direction la Croatie pour trois matchs de qualification à l’Euro. Un rendez-vous important pour leur progression.

Abdoulaye Kanté, lui, découvre les Espoirs ivoiriens. Une première sélection qui marque une étape dans sa jeune carrière. Il affrontera le Maroc U23 à deux reprises.

Chez les A, Irvin Cardona représentera Malte dans une double face au Luxembourg. De son côté, Zuriko Davitashvili enchaînera deux amicaux avec la Géorgie.

Ben Old et Lucas Stassin auront eux aussi une carte à jouer. Le premier avec la Nouvelle-Zélande, en préparation du Mondial. Le second, convoqué pour la première fois avec l'équipe A de la Belgique, va tenter de convaincre sur la scène internationale. Une opportunité rare et précieuse, avant la prochaîne Coupe du Monde pour l'attaquant de l'ASSE

Pas de match amical pour les Verts

Contrairement à certains concurrents, l’ASSE a fait le choix de ne pas disputer de match amical durant cette trêve. Une décision qui tranche avec celle du Red Star, concurrent dans la course à la montée, qui affrontera le Paris FC, pensionnaire de Ligue en amical cette semaine.

Un choix stratégique. Le staff souhaite sans doute préserver les organismes après une série intense. Mais aussi éviter les blessures dans un sprint final qui s’annonce décisif.

Lors de la dernière trêve, le 10 janvier, l'ASSE avait affronté Auxerre à huis clos à Geoffroy-Guichard. À l’époque, Horneland était encore sur le banc. Le match s’était terminé sur un nul (1-1).

Cette fois, le contexte est différent. L’ASSE joue gros dans les prochaines semaines. Et le staff préfère miser sur la récupération et le travail interne.

L’information importante reste là : malgré l’absence de match amical, de nombreux Stéphanois seront concernés par des rencontres internationales. De quoi maintenir un certain rythme… avant un déplacement attendu à Nancy au Stade Marcel Picot pour la reprise de la Ligue 2.