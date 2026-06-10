Arrivé comme nouveau coach de l’ASSE en ce lundi 8 juin 2026, Ian Cathro aura pour mission de faire monter le club en Ligue 1 lors de la saison 2026-2027. Présentation par plusieurs de ses anciens joueurs.

Pour Onze Mondial, plusieurs hommes qui ont été dirigés par l’entraîneur écossais se sont exprimés sur le nouveau coach du club ligérien.

Un nom inattendu

Après l’échec de la mission de Philippe Montanier, l’aventure entre l’ancien entraîneur lensois et l’ASSE a pris fin. Aux portes de la Ligue 1, les Verts ont perdu pied en fin de saison et ont laissé la seconde place leur échapper.

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Ligue 2 : L’ASSE a-t-elle oublié l’essentiel ?

En barrages, le club stéphanois s’est incliné 4-1 à Nice et a définitivement dit adieu à la montée. Philippe Montanier a pris la décision de ne pas rester dans le Forez à l’issue de son contrat.

Très vite, plusieurs noms ont circulé. Wilfried Nancy a un temps été évoqué avant que l’annonce ne tombe pour Ian Cathro. Quelques heures plus tard, l’Écossais est officiellement devenu le quatrième entraîneur de l’ère Kilmer, après Dall’Oglio, Horneland, et donc, Montanier.

Un profil inattendu par les supporters stéphanois, qui, pour beaucoup, ne connaisaient sans doute pas le nom de leur nouvel entraîneur, quelques heures avant sa nomination.

Un fort caractère débarque à l’ASSE

Kévin Boma, joueur d’Estoril, a évoqué son ancien coach : "C’est un coach jeune, proche de ses joueurs, qui comprend parfaitement la nouvelle génération tout en sachant s'adapter aux plus anciens. Il communique beaucoup, il est très accessible et assez taquin. C’est aussi un entraîneur extrêmement exigeant. Il a des idées bien arrêtées et une vision très claire du football . Une vision qu’il souhaite imposer à son groupe. Son but est d'inculquer sa mentalité à tout le collectif pour viser des objectifs très élevés…

C’est quelqu’un qui possède une vraie personnalité et un fort charisme. Quand il parle, il dégage une aura, il sait ce qu'il veut et tout le vestiaire le ressent. Il a un caractère affirmé, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il sait se montrer dur, intransigeant, et il est capable de pousser de grosses colères, mais il sait toujours faire la part des choses "

Malaury Martin, ancien joueur d'Heart of Midlothian en 2016 : “Si c’était un entraîneur que je n’appréciais pas, je n’aurais probablement pas répondu à cet appel… La situation du club à l'époque était assez instable, mais il a fourni un très bon travail. C'est un entraîneur avec de superbes idées, très ouvert et très proche de ses joueurs…

Aujourd'hui, la data est devenue incontournable dans le football. Sur ce point, je pense qu'il était simplement en avance sur beaucoup de monde ",

Une identité de jeu claire

Kévin Boma, joueur d’Estoril : “Il tient absolument à ce que son équipe possède une identité de jeu propre, pour que l'on ne soit pas perdus d'un week-end à l'autre. Il prépare toujours des plans spécifiques pour s’adapter et contrer l'équipe adverse.”

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Malaury Martin : “C'est une personne qui possède un QI football très élevé et il parle plusieurs langues. Il est très minutieux en raison de son vécu au plus haut niveau. Au quotidien, il est très positif, mais il possède une mentalité de vainqueur absolue. Il n'y a que la victoire qui l'intéresse. Même lors des petits matchs à l'entraînement, il veut absolument gagner chaque ballon.”

Une chose est sûre, l’ASSE a engagé un caractère bien trempé qui n’a qu’une obsession : Faire évoluer ses joueurs et son groupe à chaque instant.