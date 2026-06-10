La DNCG poursuit son traditionnel examen des comptes des clubs professionnels avant la saison 2026-2027. Ce mardi, plusieurs formations appelées à évoluer en Ligue 2 ont été fixées sur leur sort. Une première salve de décisions qui n'a réservé aucune mauvaise surprise.

À quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, le gendarme financier du football français poursuit son tour d'horizon des clubs professionnels. La Direction nationale du contrôle de gestion a rendu ses premières décisions concernant plusieurs pensionnaires de Ligue 2.

Et pour l'heure, tous les clubs concernés ont obtenu le feu vert.

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Le FC Nantes, relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison écoulée, ressort de son audition sans la moindre restriction. De quoi rapidement tourner les dirigeants vers le mercato pour un club qui devra rapidement reconstruire un effectif capable de retrouver l'élite.

Même décision pour le Stade de Reims. Auteurs d'une saison plus que décevante, les Rémois pourront préparer leur saison sans contrainte imposée par la DNCG. Dans un communiqué, le club champenois s'est félicité d'une situation désormais habituelle : "Comme lors des exercices précédents, le club passe sans accroc ce rendez-vous important et peut donc aborder la suite avec tous les voyants au vert."

Rodez et Grenoble également validés par la DNCG

Le Rodez Aveyron Football figure également parmi les bons élèves de cette première vague d'auditions. Le président Pierre-Olivier Murat s'était présenté devant la commission afin d'exposer les comptes de la saison 2025-2026 ainsi que le budget prévisionnel du prochain exercice.

À l'issue de cette audition, le RAF a confirmé "l'absence de toute mesure restrictive, ce qui permet au club de poursuivre la préparation de sa saison 2026-2027." Une stabilité financière qui accompagne la progression sportive du club aveyronnais, auteur une nouvelle fois d'une saison solide et passé tout près de retrouver l'élite.

Du côté de Grenoble, le discours est similaire. Le GF38 a tenu à souligner "une fois de plus, la pérennité financière" du club isérois. Là encore, la DNCG a prononcé une "absence de mesure prise à l'égard du club".

Et l'ASSE dans tout ça ?

Si ces premières décisions offrent déjà un aperçu de l'état de santé financier de plusieurs concurrents potentiels des Verts, l'AS Saint-Étienne attend encore son passage devant le gendarme financier.

L'an passé, Kilmer Sports Ventures avait fortement investi afin de permettre au club de retrouver la Ligue 1. Malgré l'échec des barrages face à Nice, les dirigeants stéphanois ont déjà envoyé plusieurs signaux forts en recrutant Ian Cathro et en préparant activement le mercato.

Le rendez-vous avec la DNCG constituera donc une étape importante dans la construction de la saison 2026-2027. Il permettra notamment de mesurer la marge de manœuvre dont disposera l'ASSE dans sa quête de remontée immédiate. En l'état, aucun risque que l'ASSE ne ressorte de son audition en étant inquiétée par le gendarme financier du football français.

Alors que la course à la remontée en Ligue 1 s'annonce âpre, plusieurs concurrents de l'ASSE ont déjà obtenu leur validation sans restriction. Une preuve que la prochaine saison de Ligue 2 s'annonce particulièrement dense et sera, à n'en pas douter, très disputée !