À l’ASSE, certains joueurs incarnent la fidélité au maillot vert. Alors que l’effectif a été largement renouvelé ces dernières années, cinq éléments se distinguent par leur longévité au club.

Depuis plusieurs saisons, l’AS Saint-Étienne a connu de nombreux bouleversements : relégation, remontée, mercato mouvementés… Pourtant, quelques joueurs représentent encore la stabilité et le lien entre le passé et le présent. Seuls cinq joueurs présents lors de la préparation estivale ou ayant disputé ce début de saison sont au club depuis plus de dix ans pour certains.

Ayman Moueffek, le symbole de la fidélité à l’ASSE

Arrivé à l’ASSE en 2012, Aïmen Moueffek est le joueur qui porte les couleurs vertes depuis le plus longtemps. Formé au centre, il incarne parfaitement la réussite du projet de formation stéphanois. Malgré des blessures qui ont freiné son élan, il est devenu un cadre respecté et apprécié des supporters.

Juste derrière, Maedine Makhloufi (2013) et Mickaël Nadé (2014) prolongent l’histoire d’une génération attachée au club. Nadé, défenseur central, a souvent dû prouver sa valeur au fil des prêts et des saisons compliquées, mais il reste un joueur formé au club. Makhloufi, quant à lui, représente la persévérance et la fidélité, bien qu’il n’ait pas encore pleinement percé avec l’équipe première.

Deux autres noms complètent cette liste : Jules Mouton et Djylian N’Guessan, tous deux arrivés en 2015. Ces joueurs formés à l’ASSE incarnent l’esprit du Forez et la continuité de la formation stéphanoise.

Après 2020, place au renouveau

En dehors de ce noyau dur, l’ensemble de l’effectif actuel a rejoint le club après 2020. La dernière arrivée “ancienne” reste celle d’Yvann Maçon, débarqué en janvier 2020. Cela illustre à quel point l’ASSE a profondément renouvelé son effectif ces dernières années, misant sur de nouveaux profils pour retrouver les sommets.

Cette donnée souligne deux réalités : d’un côté, la fidélité rare de certains joueurs qui défendent le maillot depuis plus d’une décennie ; de l’autre, la nécessité pour le club de se réinventer et de s’appuyer sur une nouvelle génération pour bâtir son avenir.