Ce week-end, plusieurs anciens de l’ASSE se sont illustrés. Entre Aubameyang en feu avec l’OM, Morel buteur en National, Tannane décisif au Qatar, Benkhedim qui enchaîne et Camara expulsé dès le début du derby breton, retour sur les performances contrastées des ex-Stéphanois.

Aubameyang en sauveur de l’OM

Pierre-Emerick Aubameyang continue d’empiler les buts sous le maillot olympien. Face au Paris FC, l’ancien attaquant stéphanois a fait vibrer le Vélodrome avec un doublé (24’ et 73’) et un penalty obtenu. Remplacé sous une ovation à la 74e minute, il a été désigné “Top du match” par de nombreux observateurs. Avec déjà 300 implications décisives dans les cinq grands championnats européens, “Auba” confirme qu’il reste un buteur de classe mondiale.

Jordan Morel, buteur décisif avec Orléans

En National, l’US Orléans a décroché son premier succès de la saison face à Valenciennes (2-1). Formé à l'ASSE, Jordan Morel a inscrit le deuxième but orléanais (27’) d’une frappe victorieuse, sur un service de son coéquipier El Khoumisti. Intenable, il s’est aussi mué en passeur décisif au retour des vestiaires, avant de céder sa place en fin de match sous les applaudissements. Une prestation pleine qui lance parfaitement sa saison.

Tannane, homme du match au Qatar

À des milliers de kilomètres de la Ligue 1, Oussama Tannane a guidé Umm Salal vers sa première victoire de la saison en Stars League. Le capitaine, toujours aussi fantasque, a ouvert le score d’une lourde frappe sous la barre (43’) avant de rayonner dans l’animation offensive. Nommé joueur du match, il a rappelé qu’il restait un artiste capable de débloquer une rencontre à lui seul.

Mahdi Camara, un derby cauchemardesque

À l’inverse, Mahdi Camara a vécu un après-midi à oublier. Aligné piston droit avec Rennes dans le derby contre Lorient, il a été expulsé dès la 6e minute pour un geste dangereux, touchant la tête de Karim avec son pied levé. Une exclusion qui a plombé son équipe, réduite ensuite à 9, et lourdement battue (4-0). Déjà deuxième carton rouge en deux journées pour les Rennais, qui devront vite réagir.

Benkhedim, buteur et Dudelange inarrêtable

Au Luxembourg, Bilal Benkhedim poursuit sa belle aventure avec le F91 Dudelange. Menés très tôt par le FC Mamer après un penalty transformé par Mickael Jager (3e), les Dudelangeois ont su renverser la situation grâce à deux buts coup sur coup en seconde période : d’abord Ivan Englaro (51e), puis Bilal Benkhedim (54e). Déjà très en vue depuis le début de saison, l’ancien Stéphanois a une nouvelle fois été décisif. Avec ce quatrième succès consécutif, Dudelange est la seule équipe à réaliser un carton plein et devance désormais Rosport au classement.

Les débuts fracassant d'Allan St-Maximin !

Formé à l’ASSE, Allan Saint-Maximin a parfaitement réussi ses débuts avec le Club América. Entré en jeu alors que les siens étaient accrochés (2-2) face à l’Atlas, l’ancien stéphanois a inscrit le but du break à la 89e minute (4-2 score final). Une réalisation fêtée par une série de saltos, sous les applaudissements d’un public déjà conquis. Arrivé début août et accueilli comme une star par les supporters du club le plus titré du Mexique, le joueur de 28 ans découvre un sixième pays dans sa carrière après la France, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Arabie Saoudite et la Turquie. Un nouveau chapitre qui commence de la meilleure des manières.