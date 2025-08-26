L’ASSE lancera son mois d’octobre par un déplacement du côté de la Mosson, avant la trêve internationale. Au retour de cette interruption, les Verts accueilleront un promu à Geoffroy-Guichard. La rencontre de la 10ᵉ journée entre Saint-Étienne et Le Mans a été programmée.

À la fin des années 2000, Le Mans avait réussi à s’installer parmi les clubs de l’élite. Promus pour la saison 2005-2006, les Manceaux sont restés cinq saisons en Ligue 1, soit jusqu’à la saison 2009-2010, avant une descente aux enfers.

Trois ans après leur relégation, le club de la Sarthe descend en National. Alors que Le Mans est endetté, le club est exclu de toutes compétitions nationales. Les Manceaux tombent alors en DH, nom de la 6ᵉ division à l’époque (équivalent à la R1 aujourd’hui). Le Mans remonte en Ligue 2 en barrage face au Gazélec Ajaccio en 2018-2019, avant de retomber en National la saison suivante. Après cinq saisons au 3ᵉ échelon du football français, voilà le club de la Sarthe de retour en Ligue 2.

L’ASSE grand favori ?

Saint-Étienne n’a pas eu souvent l’occasion d’accueillir Le Mans à Geoffroy-Guichard. Douze rencontres entre les Ligériens et les Sarthois ont eu lieu dans le Chaudron. L’ASSE n’a d’ailleurs perdu qu’une seule de ces douze oppositions. C’était en début de saison 1997-1998, en Ligue 2.

Les dernières confrontations entre les Verts et les Manceaux remontent à la fin des années 2010, lors du dernier passage des Sarthois dans l’élite. Le bilan lors des dernières rencontres tourne donc à l’avantage des Stéphanois, avec quatre victoires sur les cinq dernières saisons du Mans en Ligue 1.

La réception du Mans est programmée

L’ASSE recevra Le Mans à l’issue de la seconde trêve internationale de la saison. La rencontre comptant pour la 10ᵉ journée de Ligue 2 aura lieu le samedi 18 octobre à 20 h dans le Chaudron.

La programmation complète de la 10ème journée de Ligue 2

Vendredi 17 octobre 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

ESTAC Troyes – SC Bastia

Rodez AF – Stade de Reims

US Boulogne CO – EA Guingamp

Grenoble Foot 38 – Pau FC

Clermont Foot 63 – FC Annecy

Samedi 18 octobre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

USL Dunkerque – Montpellier Hérault SC

Samedi 18 octobre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Stade Lavallois MFC – Red Star FC

Samedi 18 octobre 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Etienne – Le Mans FC

Lundi 20 octobre 2025 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

AS Nancy-Lorraine – Amiens SC