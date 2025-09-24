L'ASSE accueille Guingamp samedi pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Après la victoire des Bretons face à Dunkerque mardi, Amine Hemia a assuré que ces derniers viendraient à Geoffroy-Guichard sans complexe.

Avec 17 points en sept rencontres et une place de leader, l'ASSE n'est pas loin de réaliser le début de saison parfait. Engagés dans leur opération remontée immédiate en Ligue 1, les Verts sont sérieux. Ils l'ont encore prouvé avec leur succès glané à Amiens mardi (0-1). Sur la route de l'équipe d'Eirik Horneland se dresse à présent un outsider à la montée : En Avant Guingamp (8e, 10 points).

L'ASSE "est une très grosse équipe, armée pour le haut de tableau voire plus"

Auteur d'un début de saison irrégulier, les Bretons se sont relancés en battant Dunkerque cette semaine (2-1). Ceci après avoir reçu une gifle sur le terrain de Troyes (5-2) le week-end précédent. Huitièmes avec 10 points, les joueurs de Sylvain Ripoll vont à présent débarquer dans le Chaudron. Ils ont l'envie de jouer un mauvais tour au leader du championnat. Interrogé par beIN Sports, Amine Hemia l'a assumé.

"C’est un grand soulagement. Ce n’était pas un match facile, on n’a pas fait le meilleur des matches mais ce n’est jamais facile de gagner, surtout dans ce début de saison, donc on prend ce qu’on a à prendre", a d'abord expliqué l'attaquant guingampais, buteur et passeur face à Dunkerque. Derrière, il a tenté de justifier l'irrégularité de sa formation sur ce début de saison. "On va regarder le match et analyser pour voir ce qui n’a pas été. Je pense qu’on s’est trop précipité défensivement en allant les chercher. Ils ont trouvé les portes de sortie comme ça alors qu’on aurait pu être plus patient sans le ballon."

"C'est un nouveau groupe, il faut recommencer à zéro"

Des lacunes que les Bretons voudront gommer avant de se déplacer dans le Forez. Même si Hemia ne nourrit aucun complexe avant de défier l'ASSE. "On ne craint personne dans ce championnat. Saint-Étienne est une très grosse équipe, armée pour le haut de tableau, voire au-dessus. Mais on va y aller avec nos arguments et faire le meilleur match possible."

Avec trois victoires, un nul et trois défaites depuis le début de la saison, Guingamp illustre bien son irrégularité. Et l'attaquant semble en avoir identifier les raisons. "Je pense qu’on doit avoir plus de concentration et de régularité. C’est un nouveau groupe, on l’oublie parfois mais notre préparation a été un peu spéciale avec beaucoup de mouvements sur les transferts. Il faut un peu recommencer à zéro et ce n’est pas facile. On bosse au quotidien pour tenter de progresser et aller de l’avant."

De quoi lancer la prochaine confrontation des Verts, qui ne devront donc pas être surpris par des Guingampais revanchards et qui ne viendront pas en victime dans le Chaudron. À l'équipe d'Eirik Horneland de montrer qu'elle ne fait pas la course en tête pour rien.