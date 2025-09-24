L'ASSE se déplaçait au Stade de la Licorne ce mardi. Une nouvelle victoire face à Amiens (0-1) qui vient confirmer le bon début de saison des Verts. Score final 0-1. L'équipe du Sainté Night Club profite de cette nouvelle victoire pour débriefer la rencontre. Une émission qui commence à 21 h et à suivre ci-dessous.

Plateau

Présentation : Kévin

Chroniqueur : Adrien Ponsard (ex-joueur de l'ASSE) et Hervé

Chat : Gabriel

Programme du jour après ASSE-Reims

DEBRIEF : Une victoire au forceps et un cleansheet ! (25 minutes)

Votre impression après cette victoire étriquée ?

Encore une entame de match délicate de match qui aurait pu nous coûter un but. Comment l’expliquer ? Fatigue ? Manque de concentration ?

Une victoire au forceps à cause de qualité amiénoise ou due au manque de réussite stéphanois ?

Amiens, une équipe joueuse, bien organisée et avec un bon pressing comme à Clermont. Les adversaires ont trouvé la faille pour bouger l’ASSE mais pas encore la clé pour la battre.

Y’a-t-il un problème avec l’arbitrage depuis le début de saison ?

Sur les 7 matchs depuis le début de saison : Jaber est notre meilleur joueur ?

Un clean-sheet, le troisième de la saison : l’autre bon point de la soirée ? Le 2ᵉ à l’extérieur malgré des matchs toujours compliqués (Laval, Boulogne, Clermont, Amiens) : la preuve d’une force collective et de caractère ?

Le dossier : deux changements uniquement de Eirik Horneland dans une semaine à trois matchs. Incompréhensible ? (10 minutes)

Composition de départ : seuls deux changements (Jaber -> El Jamali et Davitashvili -> Cardona).

Seulement deux changements dans la rencontre alors que Sainté rejoue samedi soir. Explication de Horneland : « J’ai pensé à faire des changements offensifs. Mais j’avais le sentiment qu’entre Davitashvili et Stassin, il allait se passer quelque chose. Même Boakye a été très souvent décisif cette saison. Je voulais les laisser sur la pelouse, plutôt que de faire entrer des joueurs qui auraient dû trouver leur rythme. Je me suis posé la question entre changer ou laisser cette ligne offensive, mais la décision est au final arrivée toute seule » Comprenez vous cette explication ?

D’autres changements auraient-ils pu être effectués (Appiah/Annan ; (El Jamali/Tardieu) selon vous ?

Ligue 2 : une bataille à deux pour le titre ? (15 min)

Reims bat sèchement Clermont. Montpellier battu par le promu Boulogne. Troyes vainqueur au Red Star. Des dynamiques opposées pour les favoris.

L’ASSE toujours invaincue (seule équipe) mais Troyes a un point et qui talonne.

Qui sont les vrais concurrents de l’ASSE pour la montée ? Troyes ? Reims ? Red Star ? Pau ? Guingamp ?

Deux équipes mal en point : Bastia qui n’a pas encore gagné un match (2 pts) et Grenoble (1 victoire ; 5 points).

L’ASSE doit-elle se fixer de nouveaux objectifs pour rester compétitive et motivée toute la saison ? Invincibilité ? Nombre de points ? Titre de champion ?

Le prochain match : Guingamp et un 9 sur 9 pour l'ASSE ? (10 min)

Guingamp, une équipe qui prend bcp de buts (15 en 7 matchs) mais qui reste sur 3 victoires en 4 matchs. Danger pour l'ASSE ?

Quelle composition face à Guingamp ?

Après Cardona, au tour de Boakye d’être sur le banc au repos ? Quid de Stassin ? L'ASSE peut-elle se passer de son facteur X ?

Au milieu, retour de Moueffek ?

En défense : on prend les mêmes et on recommence ?

Remerciements et mot de la fin