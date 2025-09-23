L’ASSE était déjà de retour, 3 jours après avoir battu Reims dans le Chaudron, samedi soir. La 7ᵉ journée de Ligue 2 se disputait ce mardi soir à 20h30. Les hommes d’Eirik Horneland étaient en déplacement sur la pelouse du Stade de la Licorne d’Amiens. Résumé.

Les Verts souhaitaient enchaîner un 3ᵉ succès consécutif à l’extérieur ce samedi soir. Après un nul décevant à Laval (3-3), l’ASSE a lancé sa marche en avant en dehors du Chaudron, par une victoire 1-0 à Boulogne-Sur-Mer. Il y a 10 jours, les hommes d’Eirik Horneland sont allés gagner 2-1 à Clermont. Toujours invaincus à l’extérieur cette saison, l’objectif était de poursuivre cette série en Picardie.

Une première crescendo pour l'ASSE

Au coup d’envoi, Amiens prend son temps pour entrer dans la partie, mais monte progressivement en puissance. Par un pressing coordonné et un jeu collectif appliqué, les Picards parviennent à limiter les intentions offensives du leader de Ligue 2, bien en place mais souvent contraint de jouer latéralement. Pourtant, à la 16e minute, Saint-Étienne se montre dangereux sur une transition rapide : Zuriko Davitashvili, inspiré, délivre une talonnade subtile pour Lucas Stassin. Sans contrôle, l’attaquant stéphanois arme du pied gauche et voit sa tentative heurter l’extérieur du poteau droit, frôlant l’ouverture du score.

Sept minutes plus tard, Amiens frôle la catastrophe : sur un corner de Florian Tardieu, Victor Lobry intervient maladroitement de la main dans sa surface. L’arbitre laisse jouer et le capitaine amiénois échappe de peu à un penalty. Passé ce moment délicat, les Verts reprennent confiance et intensifient leur domination territoriale. Dès la demi-heure de jeu, ils s’installent durablement dans le camp picard, multipliant les enchaînements et sollicitant la défense adverse. À la 35e, Maxime Bernauer trouve Lucas Stassin dans la surface, mais sa frappe du droit file au ras du premier poteau, sans trouver le cadre.

Trois minutes plus tard, Augustine Boakye oblige Paul Bernardoni à s’employer : le gardien amiénois repousse des poings une frappe enroulée venue de la droite. Malgré cette fin de première période à l’avantage des Stéphanois, le score reste vierge. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un 0-0 logique, Amiens ayant résisté aux assauts adverses grâce à une défense concentrée et un gardien vigilant.

Stassin surgit !

Dès le retour des vestiaires, Saint-Étienne tente d’imposer son rythme et Lucas Stassin se met rapidement en évidence. À la 52e minute, il déclenche une frappe puissante du pied droit sur un contre bien mené par les Verts, mais Paul Bernardoni veille et boxe le ballon d’une claquette ferme, repoussant le danger au prix d’un corner. Amiens réagit et, à la 59e minute, Victor Lobry profite d’un centre d’Arvin Appiah venu de la gauche. Sa reprise du gauche, tentée aux abords de la surface, frôle la transversale de Gautier Larsonneur, suscitant un frisson dans le stade. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans une rencontre toujours indécise.

À la 66e, Maxime Bernauer, lancé sur son couloir, tente sa chance malgré un angle fermé, mais sa frappe croisée manque de précision et file côté opposé. La délivrance intervient finalement à la 78e minute. Sur un coup de pied arrêté de Zuriko Davitashvili, d’abord repoussé par la défense amiénoise, le Géorgien récupère le ballon et insiste. Son frappe sur le poteau trouve Lucas Stassin, idéalement placé. L’attaquant ne tremble pas et ajuste Bernardoni d’un pied gauche clinique à bout portant. Ce but scelle la victoire 1-0 des Stéphanois, obtenue avec courage et patience.