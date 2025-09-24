L’AS Saint-Étienne a frappé un grand coup samedi soir en dominant le Stade de Reims (3-2) au terme d’un match spectaculaire. Ce match a confirmé le statut de leader des Verts en Ligue 2. Grâce à un doublé de Lucas Stassin et une frappe splendide d’Igor Miladinovic, les hommes d’Eirik Horneland sont venus à bout d’une équipe rémoise accrocheuse. L'équipe était portée par Teddy Teuma, lui aussi auteur d’un doublé. Cette victoire, arrachée dans un Chaudron incandescent, a été préparée dans les moindres détails toute la semaine. Et comme à chaque rencontre, l’ASSE nous plonge dans les coulisses de ce succès grâce à son format Inside.

D’abord bousculés dans les vingt premières minutes, les Stéphanois ont trouvé l’ouverture grâce à Lucas Stassin, déjà buteur à bout portant (27e). Il a ensuite signé un doublé d’une superbe frappe enroulée juste avant la pause (45e). Reims avait pourtant égalisé sur penalty par Teddy Teuma (43e), et le suspense est resté entier tout au long de la rencontre.

L'ASSE transportée par Stassin et Miladinovic !

Au retour des vestiaires, Igor Miladinovic a fait exploser Geoffroy-Guichard d’un missile en lucarne (49e). Cela offrait un break décisif aux Verts. Ce but récompense la belle prestation d'un joueur qui n'était pas attendu à ce niveau en début de saison. Mais Teuma, encore lui, a relancé les siens d’une frappe splendide (69e). Les dernières minutes ont été irrespirables : Larsonneur a sorti des arrêts déterminants et la défense forézienne a tenu bon pour valider une quatrième victoire de la saison. Score final : 3-2.

Dans cette nouvelle vidéo, on découvre les moments forts de la préparation qui ont conduit à cette quatrième victoire de la saison pour l'ASSE. Une victoire marquée par l’annonce surprise du forfait de Ferreira, remplacé in extremis par Annan. Une semaine marquée par la sérénité d’un groupe qui vit bien, transporté par un début de saison presque parfait. Cap sur cet inside, rendez-vous hebdomadaire proposé par le club...

Davitashvili chambre fort Jaber !