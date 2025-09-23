Les 18 clubs de Ligue 2 étaient sur le pont ce mardi 23 septembre. En déplacement à Amiens, l'ASSE l'a emporté au forceps (0-1). Sur les autres pelouses, plusieurs résultats ont chamboulé le classement. Récapitulatif.

Une fois n'est pas coutume, les 18 clubs de Ligue 2 ont joué en même temps ce mardi 23 septembre. À l'occasion de la 7e journée de Ligue 2, l'une des deux seules disputées en semaine cette saison, neuf matches avaient lieu partout en France. En déplacement à Amiens, 5e au coup d'envoi, les Verts ont longtemps buté sur une équipe amiénoise joueuse en début de partie. Finalement, au forceps et après un poteau de Lucas Stassin (16') et de nombreuses situations chaudes (23 tirs, 4 cadrés), l'équipe d'Eirik Horneland est logiquement parvenue à faire la différence. Après un coup franc mal frappé, Zuriko Davitashvili s'est amusé de la défense adverse avant de frapper sur le poteau. Un ballon revenu avec réussite sur Stassin qui a marqué son 4e but en trois matches (78') et offert une nouvelle victoire aux Verts (0-1).

Troyes au contact l'ASSE, Reims s'amuse

Sur les autres pelouses de la soirée, les deux chocs du haut de tableau ont tenu leurs promesses. Au Stade Bauer, le Red Star (2e) accueillait Troyes (3e) dans un match opposant les deux seules formations à tenir le rythme de l'ASSE jusqu'alors. De très bon niveau, la rencontre a accouché d'une belle victoire troyenne. Pourtant menés sur un but de Matthieu Huard (15'), les hommes de Stéphane Dumont ont renversé la partie. Séduisants, les Troyens l'emportent grâce à des buts de Merwan Ifnaoui (25'), Antoine Mille (26') et Jaures Assaumou (68').

Battu par l'ASSE samedi, le Stade de Reims (9e) voulait de son côté profiter de la réception de Clermont (6e) pour repartir de l'avant et recoller au haut du tableau. Au Stade Auguste-Delaune, les Rémois se sont rapidement mis sur les bons rails en profitant de l'expulsion très rapide de Yoann Salmier (3'). En supériorité numérique, l'équipe de Karel Geraerts ont déroulé pour s'offrir un large succès grâce aux buts d'Amine Salama (14'), Keito Nakamura (45'), Norman Bassette (57') et Mohamed Daramy (83'). Une lourde défaite pour Clermont, qui aura sauvé l'honneur par l'ancien Vert Kader Bamba (49').

Pau enchaîne, la crise à Montpellier

Quatrième au coup d'envoi après son large succès à Boulogne (0-3) vendredi, Pau recevait Laval (12e) avec l'ambition de rester au contact des formations de tête. Dans un match qu'ils ont largement dominé, les Palois ont fait la différence en début de deuxième période grâce à Rayane Messi (53') et restent sur le podium.

<br>

Relancés par leur succès face à la lanterne rouge Bastia (2-0), Montpellier enchaînait ce mardi avec la réception de Boulogne-sur-Mer, avant-dernier au coup d'envoi. Un nouveau match face à une équipe de bas de tableau qui a tourné au cauchemar pour les joueurs de Zoumana Camara. Rapidement réduits à 10 après l'expulsion de Julien Laporte (31'), les Montpelliérains ont coulé à la Mosson. Entré à la 40', Christopher Julien a marqué contre-son-camp (45') avant que Boulogne-sur-Mer ne déroule après la pause. Amine El Farissi (69') et Corentin Fatou (80') ont permis aux Nordistes de mener 0-3, tandis que Téji Savanier à sauver l'honneur dans le temps additionnel (90'+1). Un début de saison très difficile pour le MHSC, 13e avec 8 points.

Bastia s'enlise, Guingamp gagne avec l'ASSE

Les Bastiais en grande difficulté depuis le début de l'exercice 2025-2026, défiaient de leur côté Rodez (11e) à Furiani. Derniers de Ligue 2, les Corses continuent de creuser, encore battu ce mardi. Pourtant, Bastia avait pris les devants grâce à deux buts d'Amine Boutrah (37') et Tom Ducrocq (58'). Mais les hommes de Benoit Tavenot sont en grande difficulté et ils l'ont encore montré. Rodez n'en attendait pas moins et la formation de Didier Santini a renversé la rencontre en quinze minutes grâce à Mohamed Achi (76'), Mathis Magnin (86') et Ibrahima Balde (90'+1).

Sur les autres pelouses du soir, Nancy, grâce à Patrick Ouotro (14') et Jimmy Evans (78'), est allé chercher un succès étriqué à Annecy, qui avait pourtant ouvert la marque par Thibault Rambaud (9e). À 10 contre 11 pendant plus qu'une heure après l'expulsion d'Harold Voyer (17'), Le Mans a de son côté arraché un succès face à Grenoble grâce à un but extraordinaire de Dame Gueye (45'+3). Des Grenoblois en avant-derniers et sous pression avant de recevoir Bastia, dernier, vendredi prochain.

Enfin, prochain adversaire de l'ASSE, Guingamp s'est fait peur mais est venu à bout de Dunkerque à Roudourou. Après avoir rapidement fait le break grâce à Freddy Mbemba (4') et Amine Hemia (16'), les joueurs de Sylvain Ripoll se sont fait très peur. Enzo Bardelli a réduit l'écart avant la pause (44') avant que Dunkerque ne domine totalement la deuxième période, sans parvenir à égaliser.

Le classement après la 7e journée, avec l'ASSE leader

Un multiplex qui définit un peu plus le classement de la Ligue 2 après sept journées. Devant, l'ASSE conserve sa place de leader (17 points), suivie de très près par Troyes (2e, 16 points) qui ne faiblit pas. Un duo qui commence déjà à creuser son avance sur le reste de la meute. Troisième au coup d'envoi, le Pau FC est toujours sur le podium (14 points) tandis que Reims (5e, 11 points) a gagné quatre places grâce à sa victoire sur Clermont. Derrière, grâce à leurs succès respectifs, Nancy (6e, 11 points), Rodez (7e, 11 points) et Guingamp (8e, 10 points) se sont replacés.

Plus loin, c'est beaucoup plus compliqué pour certaines équipes de la Ligue 2. On pense notamment à Laval (14e, 7 points) et Dunkerque (15e, 6 points) qui n'ont gagné qu'à une seule reprise sur les cinq derniers matches. Une mauvaise série partagée par Montpellier, en crise après sa lourde défaite face à Boulogne (1-3) et désormais 13e avec 8 points. Seulement deux petits points de mieux que les Nordistes, barragiste avec 6 points. Dans la zone rouge, Grenoble (17e, 5 points) et surtout Bastia (18e, 2 points) sont déjà en grand danger, alors que les deux derniers du championnat s'affrontent vendredi soir !