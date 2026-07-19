L'été bat son plein et les pelouses de l'Hexagone s'animent au rythme des confrontations amicales. Ce samedi 18 juillet a été particulièrement animé. En plus de l'ASSE, plusieurs clubs de Ligue 2, ont disputé des matchs de préparation
Plusieurs clubs de Ligue 2 ont joué ce week-end. A moins de trois semaines du championnat, les différentes équipes continuent à se préparer. Chaque club disputent plusieurs rencontres amicales. Les choix des adversaires sont souvent différents. Certains affrontent des équipes de division inférieurs, alors que d'autres se mesurent à leurs propores adversaire de la saison où à des clubs de Ligue 1 ! D'autres, comme l'ASSE privilégient des adversaires étrangers.
L'ASSE se frotte à plus fort à Genève
Pour son deuxième test estival, l'ASSE s'est inclinée face au Servette FC (1-0). Face à une formation suisse bien plus avancée physiquement et à une semaine de son début de championnat, les Verts ont cédé sur une réalisation de Stevanovic (32e). Malgré la titularisation de la recrue Áron Csongvai et une bonne entame de match, l'ASSE a manqué de verticalité.
Ce revers, après le nul initial face à Biel-Bienne (2-2), s’inscrit pourtant dans la logique de travail du staff technique. Le manager stéphanois, Ian Cathro, s'est d'ailleurs montré très clair sur ses intentions d'exposer son groupe à la difficulté :
« On veut des adversaires qui sont plus avancés que nous en termes de condition physique pour qu’on ressente la difficulté. [...] On aurait pu choisir des adversaires qui en sont au même stade que nous, mais ça masque parfois les difficultés. On a préféré se mettre face à la difficulté. »
Pour les Verts, la montée en intensité se poursuivra dès mercredi à 20h45 avec une prestigieuse affiche contre les Glasgow Rangers à l'Ibrox Stadium. Le grand retour de la Ligue 2 est fixé au 8 août prochain face à Sochaux.
Les autres pelouses : cartons et surprises
Pendant que Saint-Étienne ferraillait en Suisse, le reste du football français s'activait. Le RC Lens de Dino Toppmöller a parfaitement lancé sa campagne en dominant nettement Boulogne-sur-Mer (4-1). Grâce notamment à un doublé du jeune Mezian Mesloub (16 ans). Dans le même temps, le Clermont Foot de David Guion a lui aussi marqué quatre buts face à Andrézieux (4-1). Un bon résultat pour le pensionnaire de Ligue 2
À Dijon, Baptiste Ridira a vu ses hommes s'imposer sur le même score de 4-1 contre les Luxembourgeois de Niederkorn. Cela confirme la bonne tenue de la préparation bourguignonne pour leur retour en Ligue 2. Performance notable également pour Dunkerque, solide vainqueur du Standard de Liège (2-0).
La surprise est venue de Normandie où le SM Caen a pris le dessus sur une formation du Stade Lavallois pourtant hiérarchiquement supérieure (4-2), porté par un doublé de Gnanduillet. Enfin, le Paris FC a idéalement lancé l'ère Liam Rosenior en s'offrant le Stade de Reims (1-0) grâce à sa recrue Pablo Pagis, imité par Lorient qui a dominé Nantes sur le plus petit des scores (1-0). Nancy (Ligue 2) et Thionville (Ligue 3) se sont quant à eux séparés sur un score de parité (2-2), tandis que Troyes l'a emporté d'une courte tête face au Red Star (1-0).
Récapitulatif des résultats du samedi 18 juillet pour les clubs de Ligue 2
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Servette FC (SUI) 1 - 0 AS Saint-Étienne (Buteur : Stevanovic 32e)
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RC Lens 4 - 1 US Boulogne CO (Buteurs : Thauvin 20e, Mesloub 56e, 57e, Sotoca 84e / Lecolier 32e)
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Clermont Foot 63 4 - 1 Andrézieux FC (Buteurs : M'Bahia 13e, Diop 30e, Bouchenna 58e, Saintorens 61e / NC)
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Dijon FCO 4 - 1 FC Progrès Niederkorn (LUX) (Buteurs : Ntamack, Dong, Mimoune, Domingues sp / Baradji)
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USL Dunkerque 2 - 0 Standard de Liège (BEL) (Buteurs : Robinet, Mayela)
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Grenoble Foot 38 0 - 1 FC Sochaux-Montbéliard (Buteur : Djoco sp)
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Stade Lavallois 2 - 4 SM Caen (Buteurs : Maggiotti 20e, Court 64e / Gnanduillet 39e, 53e, El Khoumisti 80e sp, Bomo 90e)
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AS Nancy Lorraine 2 - 2 Thionville Lusitanos (Buteurs : Fdaouch 10e sp, Housni 37e / Kalambayi 58e, 84e)
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FC Lorient 1 - 0 FC Nantes (Buteur : T. Le Bris 25e)
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Red Star FC 0 - 1 ESTAC Troyes (Buteur : Ripart)
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Paris FC 1 - 0 Stade de Reims (Buteur : Pagis 51e)