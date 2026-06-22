Le Clermont Foot n'a pas encore officiellement changé de propriétaire que le futur banc auvergnat alimente déjà les rumeurs. Parmi les profils évoqués figure Laurent Batlles. Une hypothèse qui surprend, puisque l'ancien entraîneur de l'ASSE a quitté le club il y a seulement un an et deux mois.

Le Clermont Foot s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Un accord a été trouvé entre Coresports Alliance et ABL Finance pour la vente de 94,33 % des parts du club auvergnat. Stéphane Tessier, ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille, doit désormais obtenir le feu vert de la DNCG afin de finaliser l'opération.

Avant même cette validation, les premières pistes concernant le futur entraîneur apparaissent déjà. Grégory Poirier, libre depuis son départ du Red Star, figure parmi les noms évoqués comme précisé par le compte X CF63 insights. Mais une autre candidature intrigue davantage comme le confirme le journal La Montagne : celle de Laurent Batlles. L'ancien entraîneur de Saint-Étienne pourrait en effet revenir dans les discussions clermontoises malgré un passage récent qui s'est pourtant terminé par un licenciement.

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Un retour qui interroge après son départ du printemps

Laurent Batlles avait pris les commandes du Clermont Foot en octobre 2024. L'objectif était alors de relancer une équipe reléguée de Ligue 1 qui peinait à retrouver de la stabilité en Ligue 2. L'expérience n'aura duré que quelques mois. Début avril 2025, le technicien était démis de ses fonctions alors que le club occupait la 17e place du championnat. Les résultats ne s'étaient pas améliorés malgré plusieurs ajustements au sein du staff, notamment l'arrivée d'Emmanuel Da Costa, déjà son adjoint à l'ASSE.

Sébastien Mazeyrat avait alors été nommé afin de sauver le club, accompagné de Grégory Proment. Clermont est finalement parvenu à assurer son maintien avant de terminer à la treizième place de la saison 2025-2026.

Dans ce contexte, voir réapparaître le nom de Batlles seulement un an après son départ suscite forcément des interrogations. Son passage reste associé à une période sportive difficile et les supporters auvergnats pourraient avoir du mal à comprendre un tel retour.

La relation avec Stéphane Tessier relance le dossier

Selon plusieurs échos autour du club, Laurent Batlles entretiendrait des relations de proximité avec Stéphane Tessier ex-directeur général de l'ASSE jusqu'en 2015. Le futur propriétaire du Clermont Foot pourrait ainsi étudier la possibilité de relancer un entraîneur qu'il connaît et dont il apprécie le profil.

L'ancien coach de l'ASSE conserve une certaine cote auprès de plusieurs dirigeants du football français. Artisan de la montée de Troyes en Ligue 1, il reste identifié comme un entraîneur attaché au jeu et au développement des jeunes joueurs. Son expérience stéphanoise demeure contrastée. L'ancien joueur stéphanois n'a jamais réussi à installer durablement son projet dans le Forez.

À Clermont, son retour pourrait alors être présenté comme celui d'un entraîneur qui connaît déjà l'environnement du club. Mais il devrait également composer avec le souvenir d'une première expérience qui s'était terminée prématurément.

Clermont prépare déjà sa reconstruction... avec Batlles ?

La priorité demeure évidemment la validation de la vente du club. Stéphane Tessier doit être auditionné mardi devant la DNCG afin d'officialiser le changement d'actionnaire. Une fois cette étape franchie, le futur propriétaire devra rapidement trancher plusieurs dossiers importants. Celui de l'entraîneur sera probablement le premier signal envoyé aux supporters clermontois.

Grégory Proment reste officiellement sous contrat malgré son message publié récemment sur LinkedIn annonçant sa recherche d'un nouveau projet. Grégory Poirier figure également parmi les profils suivis. Dans ce paysage encore bien flou, le nom de Laurent Batlles constitue sans doute la piste la plus surprenante. Deux mois seulement après son départ, l'ancien entraîneur de l'ASSE pourrait déjà revenir au centre des discussions. Reste désormais à savoir si cette hypothèse ira au-delà du stade des réflexions ou si elle restera l'une des nombreuses pistes étudiées par la future direction clermontoise.