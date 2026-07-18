Les clubs de Ligue 2 ont enchaîné les matches de préparation cette semaine. Metz, Laval, Grenoble, Rodez et Pau ont gagné, tandis qu'Annecy a subi une lourde défaite face au FC Sion. Ce samedi, l'ASSE affrontera le Servette FC (18h).

Plusieurs formations de Ligue 2 ont joué ce mercredi. Boulogne a battu Fleury 91 grâce à Bultel et Fatar (2-0), alors que Clermont n'a pas réussi à se départager avec Bourges (0-0). Dijon a dominé l'équipe de l'UNFP (5-2), avec des buts de Domingues, Bernard, Lembezat et un doublé de Barka. Grenoble s'est imposé sur le même score contre Villefranche. Corboz, Kérouédan Fofana, Mouazan à deux reprises et Ugo Bonnet ont marqué pour le GF38. Laval a largement pris le dessus sur QRM (5-0). Faurand-Tournaire, Kanté, Maggiotti et Mupemba, auteur d'un doublé, ont construit le succès mayennais. Postulant à la remontée au même titre que l'ASSE, le Stade de Reims a battu les Francs Borains (4-1) avec quatre buteurs différents : Gadou, Paris, Soumano et Bojang.

Metz sans opposition, Annecy cède après la pause

Hier soir, le FC Metz, concurrent direct des Verts en Ligue 2 cette saison, a signé le score le plus large face au RFC Seraing (6-0). Giorgi Abuashvili a inscrit un triplé, Ibrahima Sané un doublé, tandis que Soumah-Abbad a complété la marque. Guingamp s'est incliné contre le Stade Rennais à Dinard (1-3). Stanislas Kielt avait répondu sur penalty à l'ouverture du score d'Issa Soumaré, mais Estéban Lepaul a rapidement redonné l'avantage aux Rennais. Djaoui Cissé a inscrit le troisième but en fin de rencontre. À noter que l'EAG se présentait avec sept absents.

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Annecy a connu une soirée plus difficile contre le FC Sion (0-4). Les Haut-Savoyards ont tenu jusqu'à l'heure de jeu avant de concéder quatre buts. Numa Lavanchy a profité d'une intervention manquée de Lima et d'un ballon repoussé par Florian Escales pour ouvrir le score. Liam Chipperfield a doublé la mise sept minutes plus tard, avant les buts de Surdez et Boteli dans les dernières minutes. Le prochain rendez-vous d'Annecy aura lieu le 25 juillet contre Brighton à Évian.

Les clubs de Ligue 2 du Sud-Ouest en pleine forme !

Pau a battu Tarbes (3-0), promu en National, au terme d'une rencontre globalement maîtrisée par les joueurs de Ligue 2. Alan Lefebvre a ouvert le score de la tête avant la pause, puis Théo Saettel a doublé la mise dès le retour des vestiaires. Lefebvre a ensuite inscrit son deuxième but. La sortie de la nouvelle recrue Royce Openda, touché à la cheville après un tacle par-derrière, a assombri la soirée paloise. Rodez a également obtenu une deuxième victoire en deux rencontres. Après son succès contre Bastia, le RAF a dominé Cannes (4-1). Les recrues Damjan Pavlovic et Mathis Touho ont marqué en première période. Mehdi Baaloudj et Yoann Cissé, actuellement à l'essai comme rappelé par La République des Pyrénées, ont alourdi le score après la pause.

Montpellier s'est imposé face au Puy (3-2) grâce à Issoufou, Ndiaye et Megnan-Pavé. La suite du programme se jouera ce samedi. Boulogne affrontera Lens, Clermont recevra Andrézieux, Dijon jouera contre Niederkorn et Dunkerque défiera le Standard de Liège. Grenoble croisera Sochaux, Laval retrouvera Caen et Reims sera opposé au Paris FC. L'AS Saint-Étienne jouera en fin de journée face au Servette FC (18h).

Les résultats des clubs de Ligue 2

Mercredi 15 juillet

US Boulogne CO 2-0 FC Fleury 91

2-0 FC Fleury 91 Clermont Foot 0-0 Bourges FC

0-0 Bourges FC Dijon FCO 5-2 UNFP FC

5-2 UNFP FC Grenoble Foot 38 5-2 FC Villefranche Beaujolais

5-2 FC Villefranche Beaujolais Stade Lavallois 5-0 QRM

5-0 QRM Stade de Reims 4-1 Francs Borains

Vendredi 17 juillet

FC Sion 4-0 FC Annecy

4-0 FC Annecy Stade Rennais 3-1 EA Guingamp

3-1 EA Guingamp FC Metz 6-0 RFC Seraing

6-0 RFC Seraing Montpellier HSC 3-2 Le Puy Foot 43

3-2 Le Puy Foot 43 Pau FC 3-0 Tarbes Pyrénées Football

3-0 Tarbes Pyrénées Football Rodez AF 4-1 AS Cannes

Le programme des clubs de Ligue 2

Samedi 18 juillet