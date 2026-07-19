L'ASSE voit encore l'un de ses jeunes quitter le Forez. Après Maedine Makhloufi et Enzo Mayilla, c'est désormais Rayan Ait-Amer qui va poursuivre sa carrière à Dunkerque. Le club nordiste confirme son intérêt grandissant pour les talents formés à L'Étrat.

L'USL Dunkerque continue de miser sur les jeunes issus du centre de formation de l'ASSE. Déjà renforcé l'hiver dernier par l'arrivée de Maedine Makhloufi, qui a découvert la Ligue 2 sous ses nouvelles couleurs, le club nordiste accueille cet été un deuxième joueur stéphanois avec Enzo Mayilla.

L'attaquant, formé à L'Étrat, ne sera finalement pas prêté mais transféré. Les deux clubs ont trouvé un accord pour permettre au grand avant-centre de poursuivre sa progression dans un environnement où les jeunes disposent d'un véritable temps de jeu. Une nouvelle étape importante dans la carrière du Stéphanois.

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Dunkerque attire encore un talent de l'ASSE

Le mouvement ne s'arrête pas là. Un troisième ancien Vert va lui aussi rejoindre Dunkerque. Il s'agit de Rayan Ait-Amer.

Non conservé par l'ASSE à l'issue de son parcours de formation, le jeune joueur cherchait un nouveau défi. Il avait notamment effectué un essai au Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Finalement, c'est dans le Nord qu'il va rebondir.

Depuis la reprise de l'entraînement, Rayan Ait-Amer évolue avec le groupe professionnel dunkerquois. Une marque de confiance importante de la part du staff, qui lui offre l'occasion de montrer ses qualités au plus haut niveau.

Rayan Ait-Amer déjà lancé avec le groupe professionnel

Le jeune joueur a déjà participé aux deux premiers matchs de préparation estivale. Il était présent lors de la victoire face au Standard de Liège (2-0), disputée samedi, ainsi que lors de la défaite contre Valenciennes (2-0) le 4 juillet.

Ces premières apparitions confirment que Dunkerque compte bien lui donner sa chance dans son nouveau projet sportif.

En quelques mois seulement, le club nordiste aura donc accueilli Maedine Makhloufi, Enzo Mayilla et désormais Rayan Ait-Amer. Une tendance qui illustre les bonnes relations entre les deux clubs mais aussi l'intérêt de Dunkerque pour les profils développés au centre de formation stéphanois.

Décidément, lors des derniers mercatos, Dunkerque semble avoir pris goût... au vert.