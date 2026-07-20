Deux rencontres, des adversaires à des stades de préparation différents, mais déjà plusieurs tendances fortes. Après les matchs amicaux face à Biel-Bienne (2-2) et au Servette FC (0-1), Ian Cathro commence à voir son projet prendre forme. Si de nombreux réglages restent à effectuer, cinq enseignements se dégagent déjà avant la suite de la préparation de l'ASSE.

C'est sans doute le principal enseignement de ce début de préparation. L'ASSE affiche déjà une identité de jeu bien différente de celle observée la saison dernière. Le pressing est plus agressif, les lignes cherchent à rester compactes et la relance part presque systématiquement de derrière.

Face à Biel-Bienne, les deux buts sont nés d'une récupération haute. Contre le Servette, malgré une animation offensive moins aboutie, les Verts ont continué à appliquer les mêmes principes face à un adversaire plus avancé dans sa préparation. Depuis son banc, Ian Cathro intervient constamment pour corriger les placements et maintenir l'intensité. Les automatismes restent imparfaits, mais la direction prise apparaît déjà clairement.

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Les recrues se sont rapidement intégrées

Les premiers renforts estivaux ont apporté des garanties. Jakob Breum est sans doute celui qui a le plus marqué les esprits. Déjà très en vue face à Biel-Bienne, le Danois a confirmé contre le Servette grâce à sa disponibilité entre les lignes, sa qualité technique et son intelligence dans les déplacements.

Sohaib Naïr a livré une première sortie très correcte avant de laisser une impression plus discrète lors de la deuxième rencontre. Áron Csongvai, lui, a effectué des débuts intéressants contre le Servette. Sans chercher à forcer son jeu, le milieu hongrois a montré sa capacité à orienter les premières relances et à sécuriser l'entrejeu. Il devra toutefois gagner en vélocité dans un milieu à deux. Quant à Thierno Ballo, son entrée face au Servette a confirmé qu'il pouvait rapidement devenir une arme offensive redoutable.

Quelques certitudes et beaucoup de flou dans la hiérarchie

Même si Ian Cathro multiplie encore les essais, certains choix donnent déjà des indications sur l'ossature de l'ASSE version 2026/27. Le brassard est confié cette saison à Julien Le Cardinal. Le défenseur central confirme son statut de cadre au sein du groupe. Nair devrait l'accompagner dans l'axe. De la même manière, Bernauer est conforté dans son rôle de milieu.

À l'inverse, plusieurs joueurs devront rapidement hausser leur niveau. João Ferreira a connu une soirée compliquée contre le Servette avec une relance mal assurée sur l'ouverture du score. Adam Baalal, qu'apprécie fortement Cathro, alterne des séquences très prometteuses et des passages plus difficiles, ce qui semble logique pour un joueur en apprentissage. Joshua Duffus, auteur du premier but de la préparation, n'a pas brillé lors de la rencontre jouée à Genève.

Stassin est toujours en instance de départ et semble la seule solution dans l'axe à ce jour. Seul Ballo pourrait peut-être combler ce manque. Enfin, aux postes de latéraux, si Pedro apporte quelques garanties, il manque de concurrence et le poste de latéral gauche, orphlelin de Ben Old, doit pouvoir accueillir un renfort spécialiste de ce rôle.

L'efficacité offensive reste le principal chantier de l'ASSE

L'ASSE s'est créée plusieurs situations intéressantes sur ces deux rencontres, sans toujours réussir à les concrétiser. Face à Biel-Bienne, les occasions se sont multipliées avant que les Stéphanois ne concèdent le nul. Contre le Servette, les occasions franches ont été beaucoup plus rares.

Cette différence s'explique aussi par le niveau de l'adversaire suisse, déjà proche de la reprise de son championnat. Elle rappelle toutefois que l'animation dans les trente derniers mètres demande encore du travail. Comme évoqué précédemment, le recrutement d'un nouvel attaquant reste l'une des priorités de la direction stéphanoise.

La préparation physique reste au cœur du projet de l'ASSE

Les résultats n'ont aujourd'hui qu'une importance relative. Ian Cathro cherche avant tout à construire une équipe capable de maintenir un haut niveau d'intensité pendant quatre-vingt-dix minutes.

Les rotations massives, les nombreuses expérimentations et les performances parfois irrégulières s'inscrivent dans cette logique. Les deux premiers matchs ont surtout permis d'accumuler du temps de jeu et d'intégrer progressivement les nouvelles recrues. Les prochaines affiches, notamment face aux Glasgow Rangers, permettront de mesurer si les principes entrevus depuis deux semaines se traduisent progressivement par davantage de maîtrise et d'efficacité.